Kevin McHale et les stars d’Hollywood défendent l’acteur qui a été «  honteux d’appartement  » par le réalisateur lors de l’audition Zoom

Des acteurs et des célébrités se sont prononcés en faveur d’un acteur qui a été « honteux d’appartement » lors d’une audition par appel vidéo par un réalisateur qui n’a pas réalisé qu’il n’était pas muet.Lukas Gage, mieux connu pour son rôle dans le drame pour adolescents Euphoria, a publié une vidéo sur Twitter du réalisateur disant à quelqu’un d’autre lors de l’appel Zoom: «Ces pauvres gens vivent dans ces petits appartements. Comme si je regardais ses antécédents, et il a sa télé et vous savez… »Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter iGage ont fait savoir au réalisateur qu’il pouvait entendre les commentaires désobligeants en disant« Ouais, réactivez le son »et en ajoutant:« Je sais, c’est comme un appartement ****. C’est pourquoi [you should] donnez-moi ce travail, pour que je puisse en trouver un meilleur. »Après que le réalisateur a tenté frénétiquement de s’excuser et a dit qu’il était« mortifié », Gage a répondu:« Je vis dans une boîte quatre par quatre, ça va, juste donnez-moi le travail et tout ira bien. »Le soutien des stars Le clip vidéo de l’incident que Gage a partagé vendredi a été visionné plus de 8 millions de fois et des milliers d’utilisateurs des médias sociaux, dont de nombreuses stars d’Hollywood, ont répondu en faveur de Acteur américain. L’acteur de Glee Kevin McHale a remercié Gage d’avoir publié le clip, en écrivant: «Les acteurs doivent sortir sur la planche et être ouverts et vulnérables lors d’une audition et trop souvent les gens de l’autre côté n’ont aucune considération pour ce qu’il faut et son caractère personnel. l’actrice américaine Zelda Williams, fille de Robin Williams, a également tweeté: Puisque Lukas Gage devient viral sur le film Twitter pour être la chérie gracieuse et rapide qu’il est, j’aimerais ajouter pour tous les réalisateurs qui le recherchent c’est aussi un plaisir de travailler avec, drôle, talentueux et génial sur le plateau. Engagez cet homme! »Des acteurs« traités comme des ordures »La star des parcs et loisirs Billy Eichner a déclaré:« Les acteurs sont souvent, pas toujours mais souvent, traités comme des ordures et mis à profit parce que «nous avons juste de la chance d’avoir un travail» et « nous allons accepter le travail de toute façon. »« En tant que jeune homme, j’aurais rêvé d’un appartement comme celui-ci. Regardez ce doux écran plat! Une guitare! Les moulures! a déclaré le réalisateur Judd Apatow.Gage n’a pas révélé le nom du réalisateur lors de l’appel, qui parlait avec un accent anglais.

