Kevin Mayer de TikTok déchire Facebook pour des attaques «  déguisées en patriotisme  »

Le chef de TikTok, Kevin Mayer, n’a pas mâché ses mots en ce qui concerne Facebook mercredi, incitant le géant de la technologie à copier son application populaire et à remettre en question ses liens avec le gouvernement communiste chinois.

«Chez TikTok, nous accueillons la concurrence. Nous pensons qu’une concurrence loyale nous rend tous meilleurs », a déclaré Mayer dans un article de blog. «Mais concentrons nos énergies sur une concurrence loyale et ouverte au service de nos consommateurs, plutôt que sur les attaques calomnieuses de notre concurrent – à savoir Facebook – déguisées en patriotisme et conçues pour mettre fin à notre présence même aux États-Unis»

Les commentaires de Mayer interviennent alors que le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, se prépare à s’exprimer devant le Congrès mercredi. Zuckerberg, dans ses remarques préparées, a déclaré que Facebook croyait en certaines valeurs américaines, y compris la liberté d’expression et la démocratie, et que si d’autres entreprises technologiques peuvent ressentir la même chose, «il n’y a aucune garantie» que ces valeurs l’emporteront. «Par exemple», a ajouté Zuckerberg, «la Chine construit sa propre version d’Internet axée sur des idées très différentes, et elle exporte sa vision vers d’autres pays.»

Lire aussi: Si TikTok est banni aux États-Unis, ces 4 applications pourraient en profiter le plus

Les remarques de Zuckerberg ont apparemment été considérées comme un appel direct de TikTok, qui a fait l’objet d’un examen accru ces derniers mois de la part des législateurs américains. Les critiques de TikTok ont ​​remis en question les pratiques de collecte de données de l’application, ainsi que la relation entre son propriétaire, Bytedance, basé à Pékin, et le gouvernement chinois; TikTok a nié avoir jamais partagé des données utilisateur avec le gouvernement chinois.

Dans le même temps, Mayer a critiqué Instagram appartenant à Facebook pour le lancement de Reels, une fonctionnalité qui partage un certain nombre de similitudes avec TikTok, notamment en permettant aux utilisateurs de créer et de partager des clips vidéo de 15 secondes réglés sur une gamme de musique. Mayer a également mentionné que Facebook avait tenté de lancer son propre copieur TikTok, Lasso, mais qu’il avait échoué.

«À ceux qui souhaitent lancer des produits compétitifs, nous disons de le mettre en œuvre», a déclaré Mayer. «Facebook lance même un autre produit copieur, Reels (lié à Instagram), après l’échec rapide de leur autre copieur Lasso.»