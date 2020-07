Kevin de Bruyne égalise le record d’assistance, City passe 100 buts en EPL – Football

Kevin De Bruyne a marqué deux fois et a fourni une aide record alors que Manchester City a franchi le cap des 100 buts avec une victoire de 5-0 sur Norwich, déjà reléguée, le dernier jour de la saison de Premier League dimanche.

En préparant Raheem Sterling pour le 20e but de l’ailier en championnat, De Bruyne est passé à 20 passes décisives pour la campagne – égalant le record détenu par l’ancien attaquant d’Arsenal Thierry Henry pour une seule saison de Premier League.

Gabriel Jesus et Riyad Mahrez ont également figuré sur la feuille de match dans un match qui a vu le meneur de jeu vétéran David Silva faire sa dernière apparition en Premier League pour le club. Silva était capitaine pour l’occasion.

Pour terminer une bonne journée pour Pep Guardiola’s City, Ederson a inscrit un 16e blanchissage de la campagne pour remporter le prix Golden Glove pour la plupart des draps propres tenus par un gardien de but.

Le match ne manquait que d’un but pour Silva – et d’une foule pour en profiter – mais il y aura une opportunité en Ligue des champions le mois prochain, avec City affrontant le Real Madrid lors du match retour de leurs 16 derniers matches.

Guardiola était triste qu’aucun fan n’était présent pour voir le dernier match de Premier League du plus grand joueur du club.

«C’était la plus petite ovation debout de tous les temps», a déclaré Guardiola, «mais il reviendra pour recevoir l’ovation qu’il mérite.

«J’ai le sentiment que les fans veulent le faire. Ce qu’ils (les joueurs) ont fait sur le terrain montre la gratitude et l’honneur qu’il doit avoir pendant les 10 années incroyables.

« L’équipe voulait le laisser ressentir et dire merci pour ce qu’il a fait pour ce club pendant 10 ans. »

Silva a dit que c’était une journée «émouvante».

«Je les aime et je vais tous les manquer», a-t-il déclaré.

«J’espère que nous pourrons gagner la Ligue des champions. C’est dommage que nous devions jouer sans personne mais la sécurité des gens est la chose la plus importante.

La dernière place de Norwich, qui a battu City à domicile cette saison, a offert peu malgré une ouverture brillante au cours de laquelle Onel Hernandez a eu un but refusé après un examen VAR pour un hors-jeu étroit.

City a immédiatement profité de ce sursis alors que Sterling menait une charge à l’autre bout. L’attaquant anglais avait l’intention de jouer à Silva, mais c’est Jésus qui est revenu de près dans la course qui a suivi.

De Bruyne a doublé l’avance sur le coup de la mi-temps, le milieu de terrain belge montrant un excellent jeu de jambes en dehors de la surface avant de boucler un tir parfait dans le coin supérieur.

Silva a continué à chasser son but en seconde période et a trouvé du temps et de l’espace dans la zone pour tourner et tirer, mais le gardien de but Tim Krul a réalisé un bel arrêt d’une main.

Une autre chance est venue juste après l’heure quand De Bruyne a fait irruption dans la surface et a glissé un centre vers Jesus mais Christoph Zimmermann de Norwich l’a forcé sur le poteau.

Sterling a finalement remporté le troisième 10 minutes du temps, portant le total de buts de City pour la saison à 100, quand il a couru sur un délicat ballon de De Bruyne et l’a glissé devant Krul.

En faisant correspondre le record d’Henry, De Bruyne a déclaré: «J’en ai deux de plus – vous m’en avez pris deux que je revendique toujours! Donc, pour moi, j’étais déjà au-dessus (Henry).

«J’ai besoin de mes coéquipiers, évidemment je crée pour qu’ils marquent, et je leur en suis reconnaissant. C’est bien d’avoir (le disque) et c’est bien de l’avoir avec Thierry.

Il y avait encore plus à venir de City et Mahrez a profité d’une mauvaise défense pour faire une quatrième place. De Bruyne a bouclé le score en frappant un tir du poteau dans les dernières secondes.

City a terminé la campagne avec 102 buts et à la deuxième place, 18 points derrière Liverpool.

