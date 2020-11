Kerry Washington soutient Eva Longoria pour ses allégations de licenciement des femmes noires

2020-11-10 11:00:06

L’actrice Kerry Washington a soutenu son amie Eva Longoria après avoir affirmé qu’elle avait été dédaigneuse envers les femmes noires dans une récente interview.

L’actrice de 43 ans a soutenu son amie après le contrecoup, qui est venu en réponse aux commentaires qu’elle a faits sur MSNBC au cours du week-end discutant de l’impact des femmes latines sur l’élection présidentielle de 2020.

Eva a déclaré à l’époque: « Les femmes de couleur se sont manifestées de manière considérable … Vous avez vu en Géorgie ce que les femmes noires ont fait, mais les femmes latines étaient les vraies héroïnes ici, battant les hommes dans tous les États et votant Biden-Harris. à un taux moyen de près de 3 pour 1. »

L’ancienne star de « Desperate Housewives » a depuis clarifié ses remarques avec une déclaration en ligne, que Kerry a partagée avec un message de soutien.

Elle a écrit: « Je connais Eva comme une sœur. Nous avons été dans de nombreuses tranchées ensemble. Elle est une combattante pour toutes les femmes.

« Lisez ci-dessous. C’est ce qu’elle voulait dire. C’est ce qu’elle ressent vraiment. »

Dans la déclaration d’Eva, elle a dit qu’elle regrettait « profondément » de ne pas se montrer claire à l’antenne, et elle était attristée par la façon dont ses commentaires étaient perçus.

Elle a déclaré: «Je suis tellement désolée et triste d’entendre que mes commentaires sur MSNBC pourraient être perçus comme un crédit des femmes noires.

«Quand j’ai dit que les Latinas étaient des héroïnes dans cette élection, je voulais simplement dire qu’ils se sont présentés en plus grand nombre et ont voté plus progressivement que LATINO MEN.

« Ma formulation n’était pas claire et je regrette profondément qu’il y ait une telle histoire dans notre communauté et je ne voudrais jamais y contribuer (sic) ».

Elle a ajouté que les femmes noires étaient «depuis longtemps l’épine dorsale du Parti démocrate» aux États-Unis, et a insisté sur le fait qu’elles «n’ont plus à le faire seules».

Elle a poursuivi: «Les Latinas (dont beaucoup s’identifient comme Afro-Latina), les femmes autochtones, les femmes AAPI et d’autres femmes de couleur se tiennent à leurs côtés afin que nous puissions développer notre voix et notre pouvoir collectifs.

« Ensemble, nous sommes imparables! Rien que de l’amour et du soutien pour les femmes noires du monde entier! Vous méritez une standing ovation !!!! (sic) »

