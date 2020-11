Kerry Katona «  lutte  » contre le verrouillage du coronavirus

2020-11-10 15:00:04

Kerry Katona a admis qu’elle «luttait» pour faire face au deuxième verrouillage.

Kerry Katona «lutte» pour faire face au deuxième verrouillage du coronavirus au Royaume-Uni.

La star de 40 ans «redoutait» l’Angleterre de retourner en lock-out – ce qui signifie ne quitter la maison que pour des raisons essentielles – et trouve cela particulièrement difficile parce que sa fille aînée Molly, 19 ans, n’est pas avec elle cette fois et il y a aucune perspective de la voir avant 2021.

Kerry – qui souffre de trouble bipolaire – a déclaré: «Nous sommes presque une semaine dans la deuxième partie du verrouillage et je me bats un peu.

«Je le redoutais quand il a été annoncé – je sais à quel point ma santé mentale peut souffrir et je me souviens à quel point c’était difficile avant.

«Mais ça va être pire cette fois car ma Molly ne sera pas avec nous. Elle est à l’université de Dublin, donc elle restera en Irlande et, comme elle passe un Noël sur deux avec la famille de son père là-bas, je ne la verrai pas avant l’année prochaine.

«Je sais qu’elle trouve la perspective vraiment difficile et moi aussi.

«Cette fille est ma meilleure amie et l’idée de ne pas pouvoir la serrer dans ses bras avant 2021 est hideuse.

« Nous allons faire beaucoup d’appels vidéo pour compenser. »

Kerry – qui a Molly et Lilly-Sue, 17 ans, avec son premier mari Brian McFadden, Heidi, 13 ans et Max, 12 ans, issue de son mariage avec Mark Croft et DJ de six ans avec feu George Kay – a également a des soucis de santé dans son esprit car elle souffre de douleurs au cou et son corps est passé en «mode arrêt».

Elle a dit en nouveau! magazine: «Je me suis réveillé l’autre jour avec la pire douleur au cou – c’est quelque chose dont je souffre depuis longtemps. J’ai l’impression d’avoir de l’arthrite.

«Je n’ai pas eu la chance de voir qui que ce soit à ce sujet et maintenant nous sommes en lock-out, ça va rendre les choses 10 fois plus difficiles.

«Le fait est que j’ai travaillé si dur, que je vis sur l’adrénaline et maintenant tout est arrêté, mon corps est en quelque sorte passé en mode d’arrêt.

« Attention, je ne peux pas me plaindre. Ayant juste fini de filmer » The Farm « , je peux honnêtement dire que c’est mon expérience de télé-réalité préférée.

«J’ai un nouveau respect pour les agriculteurs. Tout ce qu’ils font doit être accompagné d’un avertissement!»

