Kerbal Space Program : un jeu inspirer des missions de l’agence spatiale européenne (ESA)

« Kerbal Space Program », le simulateur spatial basé sur la physique, se lance dans la frontière européenne aujourd’hui (1er juillet) avec son nouveau mise à jour « Horizons partagés », qui ajoute une nouvelle fusée au jeu et permet aux joueurs de recréer des missions de l’Agence spatiale européenne (ESA) sur une comète et Mercure.

Elsa Montagnon, responsable des opérations spatiales pour une Europe-Japonaise BepiColombo La mission Mercury est ravie que sa mission figure dans la mise à jour « Kerbal Space Program », qui est gratuite pour les joueurs actuels.

« Je suis ravi et je pense que c’est une très bonne idée », a déclaré Montagnon à Space.com à propos de l’inclusion de BepiColombo dans le jeu. « Kerbal est une belle façon de rendre l’espace accessible aux personnes qui ne sont pas sur le terrain. Les nouvelles missions là-bas [from ESA] donner aux gens le sentiment que toutes ces choses passionnantes que vous pouvez faire avec Kerbal, vous pouvez aussi le faire dans la vraie vie. «

Kerbal Space Program.

La nouvelle extension Kerbal « Shared Horizons » comprend BepiColombo, le prolifique Européen Ariane 5 lanceur et le Rosetta mission comète, qui a été lancée en 2004 et a pris fin de façon dramatique en 2016 après un atterrissage en catastrophe Comète 67P / Churyumov-Gerasimenko. Rosetta a également déployé un atterrisseur, Philae, sur la surface du 67P.

Montagnon a été impliqué avec BepiColombo, qui est une collaboration avec le Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), depuis les étapes de planification de la mission en 2007. Montagnon fait maintenant partie de l’équipe communiquant avec la pile de vaisseaux spatiaux trois fois par semaine pour la diriger à travers neuf survols planétaires; une fois par semaine, l’équipe collecte des données à partir d’un sous-ensemble d’instruments.

Le prochain survol de BepiColombo est Vénus en octobre et un tir moteur est prévu fin juillet. Si tout se passe comme prévu, BepiColombo entrera dans l’orbite de Mercure fin 2025 et l’exploration commencera avec deux vaisseaux spatiaux distincts: le Mercury Planetary Orbiter et le Mercury Magnetospheric Orbiter.

L’Agence spatiale européenne et Kerbal Space Program

La sonde comète Rosetta et programme spatial Kerbal

La comète Comet 67P / Churyumov – Gerasimenko

Mercure pour l’extension Shared Horizons du programme spatial Kerbal.

Bepicolombo pour le programme spatial Kerbal.

Montagnon a essayé Kerbal pour la première fois récemment, a-t-elle déclaré, pour avoir une idée de la façon dont BepiColombo se comportera dans le simulateur spatial basé sur la physique. Elle a déclaré que l’expérience était assez précise, bien qu’il y ait eu de légères modifications pour rendre BepiColombo plus facile à contrôler dans le jeu que dans la vie réelle.

« Il [Kerbal] est une opportunité fantastique pour entrer en contact avec une autre communauté sur notre planète et entrer en contact avec ces gens qui sont passionnés par l’espace « , a déclaré Montagnon, mais a ajouté qu’elle a été en congé de maternité deux fois récemment et qu’elle ne s’attend pas à en avoir beaucoup de temps pour jouer au jeu pour les loisirs. Elle a dit qu’elle prévoyait, cependant, de présenter ses enfants à Kerbal (quand ils vieilliraient un peu) et de jouer avec eux.

Ariane 5 ur Kerbal Spatial Programm.0

La mise à jour gratuite nécessite que les joueurs aient déjà le jeu de base disponible. En plus d'utiliser Ariane 5, BepiColombo et Rosetta, les joueurs peuvent essayer une combinaison spatiale ESA ainsi que de nouveaux composants de fusée et des expériences scientifiques. Dans le jeu, BepiColombo se lancera dans un monde équivalent à Mercure , appelé Moho. Chacun des mondes du système solaire a des noms différents dans l'univers Kerbal, Kerbin étant un analogue de la Terre et Lune de la terre équivalent appelé Mun.

Le « programme spatial Kerbal » a déjà introduit l'exploration de la vie réelle dans son programme. En 2018, le jeu est Extension « Making History » laissez les joueurs recréer des missions célèbres dans l'histoire de l'espace, et une extension « Breaking Ground » comprenait des rovers planétaires et des fonctionnalités d'exploration de surface.

En mai, le développeur de jeux Private Division et la NASA ont demandé aux joueurs de Kerbal de recréer le lancement de SpaceX Demo-2 Crew Dragon qui a amené deux astronautes de la NASA dans un vaisseau spatial SpaceX à la Station spatiale internationale. Le lancement du 31 mai était la première fois que les astronautes sont allés en orbite depuis la Floride depuis la retraite de la flotte de navettes spatiales en 2011.

La division privée prévoit une suite à Kerbal, appelée « Programme spatial Kerbal 2 ». Le nouveau jeu utilisera des technologies de voyage interplanétaire et devrait être lancé à l’automne 2021.