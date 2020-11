Kerbal Space Program 2 est loin, mais Mars Horizon vous emmènera dans les étoiles aujourd’hui

Kerbal Space Program est un jeu merveilleux sur l’espace et l’atterrissage sur la lune qui est aussi inspirant que douloureusement inaccessible aux personnes qui ne comprennent pas le fonctionnement de la mécanique orbitale (donc, tout le monde). C’est le héros dont nous avons besoin, mais pas le héros que nous méritons, et Mars Horizon est là pour offrir une alternative.

Sorti aujourd’hui, Mars Horizon est un jeu où vous êtes en charge d’une agence spatiale à l’aube du voyage de l’humanité dans les étoiles. Vous devez rechercher de nouvelles pièces de véhicule pour créer des engins spatiaux plus complexes, mais vous devez également rechercher les missions auxquelles ces engins seront utilisés. Il existe également un élément de construction de base plus interactif et vous pouvez rechercher de nouvelles options de construction pour agrandir les installations de votre agence spatiale.

Vous serez en concurrence avec d’autres agences mondiales pour atteindre des jalons clés, tels que le premier EVA, le premier atterrissage sur la lune, etc., dans le but ultime d’être la première agence à débarquer une mission avec équipage à la surface de Mars. Pour y arriver, vous devrez vous assurer de toucher suffisamment de bonus de recherche et de générer suffisamment de revenus pour en tirer le premier, bien que choisir de se concentrer sur la technologie plutôt que sur des missions flashy soit une voie légitime.

Peu importe le nombre de jalons que vous manquez en cours de route, du moment que vous atteignez le seul qui compte.

Nous travaillons sur une révision de Mars Horizon pendant que vous lisez ceci – nous ne l’avons pas encore suffisamment joué pour nous sentir à l’aise pour tirer notre verdict dans la stratosphère, mais ce que nous avons joué jusqu’à présent, nous avons apprécié. C’est une bête très différente de quelque chose comme Kerbal Space Program à bien des égards, mais cela fonctionne et a beaucoup de son propre charme.

Mars Horizon est développé par Auroch Digital et publié par The Irregular Corporation. Il est disponible sur PC via Steam et consoles (y compris le Switch, si vous le croyez) et peut être acheté pour 19,99 $ / 14,99 £. Il y aura une réduction de lancement de 10% pour la première semaine.

