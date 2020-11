Keown pense qu’un joueur de Leeds a besoin de mots avec Bielsa – .

NurPhoto / NurPhoto via Getty Images

Martin Keown a remis en question l’approche de Leeds United sous Marcelo Bielsa.

L’équipe de Leeds de Bielsa s’est avérée un ajout divertissant à la Premier League, même si les résultats ont été mitigés.

Les Blancs ont battu la sixième Aston Villa 3-0 à la fin du mois dernier, puis ont subi des défaites consécutives 4-1 contre Leicester City et Crystal Palace, qui occupent respectivement la première et la huitième place.

Et apparaissant en tant qu’invité sur Talksport plus tôt vendredi, Keown a choisi un joueur de Leeds comme preuve que le système de Bielsa pourrait être défectueux.

Et si le «Big 6» quittait la Premier League? PARTIE 3 – Expérience Football Manager 2020

mariée

723968

Et si le «Big 6» quittait la Premier League? PARTIE 3 – Expérience Football Manager 2020

/static/uploads/2020/10/670564_t_1604072854.jpg

670564

centre

« Je regarde [the right-back, Luke] Ayling avec grand intérêt », a déclaré l’ancien défenseur d’Arsenal et d’Angleterre. «Cela ne correspond pas à ce que vous attendez d’un arrière droit.

«Vous ne vous attendez pas à ce qu’un arrière droit appuie sur son arrière gauche. Eh bien, Ayling fait ça. Mais ensuite il est puni parce que [the Palace winger, Wilfried] Zaha se précipite dans cette zone d’où Ayling est sorti.

«Il y a ce genre de choses où ils vont et appuient sur le ballon et vous pensez, eh bien, d’accord, c’est de la folie? Le génie est-il proche de la folie? Parce que si on me demandait de faire ça, je devrais m’asseoir avec le boss après le match contre Palace et dire, je ne suis pas vraiment sûr d’y croire complètement, car je suis debout ici, comme les joueurs de Leeds étaient dans ce match.

«C’était fascinant à regarder, mais en fait, ce n’était pas une formule gagnante.»

Photo par ALEX PANTLING / POOL / AFP via Getty Images

En défense de Leeds et Bielsa, ils ont été privés de l’international anglais Kalvin Phillips à chacun de leurs trois derniers matches.

Et une pénurie de remplaçants naturels a vu un défenseur central, Pascal Struijk, déployé dans le rôle de milieu de terrain central de Phillips.

Le joueur né à Leeds devrait être absent jusqu’en décembre, laissant les Blancs regretter leur incapacité à se renforcer lors du mercato estival.

L’international néerlandais Teun Koopmeiners, puis le Bayern Munich Michael Cuisance étaient parmi ceux dans lesquels l’équipe du Yorkshire était créditée d’un intérêt.

Dans d’autres nouvelles, Troy Deeney suggère que Cristiano Ronaldo devrait signer pour les loups, fait une comparaison avec les Spurs

Partager : Tweet