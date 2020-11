Kenya Barris en pourparlers pour le lancement d’un studio à ViacomCBS

Kenya Barris est en pourparlers pour lancer un nouveau studio chez ViacomCBS, selon les rapports.

Le nouvel accord verrait Barris devenir un associé dans une coentreprise supervisée par le président de BET Networks Scott Mills et le directeur de la création de CBS et PDG de Showtime, David Nevins, a rapporté vendredi Deadline. Un représentant de la société n’a pas retourné la demande de commentaire de TheWrap.

Barris est à un peu plus de deux ans d’un accord global de trois ans avec Netflix, qu’il devrait quitter si l’entreprise ViacomCBS se poursuivait. Le streamer serait prêt à laisser Barris résilier son accord plus tôt, mais Netflix a refusé de commenter la question.

Barris avait précédemment quitté son contrat global avec ABC Studios tôt après s’être heurté à des dirigeants sur la décision de mettre de côté un épisode anti-Trump de «black-ish» jugé trop partisan. (L’épisode a récemment été publié sur Hulu à la suite des manifestations de George Floyd plus tôt cet été.) Son contrat avec ABC ne devait expirer qu’en 2021.

Dans le cadre de son contrat Netflix, Barris a créé et joue dans la comédie familiale «#blackAF». La série, inspirée par la propre famille de Barris, co-stars Rashida Jones et a été reprise pour une deuxième saison. Il a également produit la série humoristique de sketchs one-and-done «Astronomy Club» et est sur le point de lancer l’animation «Entergalactic», avec Kid Cudi.