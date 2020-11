Kenneth Branagh, Oliva Cooke mène le film familial d’animation

C’est toujours une joie de voir émerger des opportunités indépendantes dans l’animation, en particulier lorsque l’on raconte des histoires inspirantes, comme dans le cas de Coeur de feu. Se déroulant à New York dans les années folles, le film suit une jeune fille aspirant à devenir la première femme pompier du monde, qui refuse de laisser les autres définir sa vie alors qu’elle tente son rêve. Le film familial mis en vedette Kenneth Branagh, Olivia Cooke. Laurie Holden, et William Shatner, selon Variety.

Coeur de feu sera produit par Main Journey, Anton et Caramel Films, dont l’achèvement est prévu pour 2021. Le film comportera une bande originale, comprenant des reprises de chansons pop modernes réorchestrées dans le style des années 1920. Les créateurs et les principaux producteurs sont Laurent Zeitoun et Yann Zenou; tous les deux sont derrière Les intouchables et la fonctionnalité animée, Saut!. Le duo supervise la production des studios d’animation de L’Atelier à Montréal. Zeitoun codirige Coeur de feu avec Comment dresser votre Dragon 2 Ted Ty, qui a été directeur d’animation sur Saut!. Zeitoun a co-écrit le scénario avec Jennica Harper, Lisa Hunter, et Daphné Ballon.

Synopsis de Fireheart

Le film tourne autour de Georgia Nolan (Cooke), 16 ans, qui a le rêve impossible de devenir pompier à une époque où les femmes ne sont pas autorisées à servir. Lorsqu’un mystérieux pyromane commence à brûler Broadway, un par un tous les pompiers de la ville disparaissent. Le père bien-aimé de la Géorgie, Shawn (Branagh), est appelé à sortir de sa retraite par le maire de New York (Shatner) pour mener l’enquête en tant que capitaine du FDNY. Désespérée pour aider son père et sauver sa ville, Georgia recourt à se déguiser en un jeune homme appelé « Joe » et rejoint le petit groupe de pompiers inadaptés essayant d’arrêter l’incendiaire, risquant tout ce qu’elle aime pour le faire.

« Coeur de feu est l’un des longs métrages d’animation indépendants les plus attendus parmi nos acheteurs, et la qualité studio du travail de L’Atelier Animation est exceptionnelle », a déclaré Anton exécutif Cécile Gaget, qui dirigeait auparavant les ventes internationales chez Gaumont où elle a travaillé avec Zeitoun et Zenou et a géré Saut!. « Ce film amusant et joyeux avec ses thèmes de l’autonomisation d’une jeune fille et d’une communauté se réunissant pour sauver les choses qu’ils aiment, ne pourrait pas être plus opportun. »

Branagh est dans Principe pour Warner Bros, actuellement en salles, et sera dans le prochain Mort sur le Nil pour les studios du 20e siècle. Cook a joué dans Lutin pour Paramount Pictures UK et sera dans le prochain Petit poisson pour IFC Films dont la sortie est prévue pour février 2021. Elle a terminé le tournage Singularité nue. Holden a également prêté sa voix pour le long métrage d’animation Chiens de l’Arctique pour Entertainment Studios Motion Pictures et a joué dans la série de courte durée FOX Innocent prouvé. Shatner a prêté sa voix dans le long métrage d’animation Jusqu’à ta dernière mort pour Quiver. Il est également apparu dans la série télévisée Yeux privés pour ITV et co-vedette avec un autre Star Trek alun Jeri Ryan dans La vengeance du diable pour Cleopatra Entertainment.

