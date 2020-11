Kendall Jenner émue par la victoire aux élections américaines

2020-11-08 07:00:05

Kendall Jenner est « ému et soulagé » après que Joe Biden a remporté l’élection présidentielle américaine.

La politicienne de 77 ans a triomphé aux côtés de la vice-présidente Kamala Harris, la première femme et femme de couleur à accéder à ce poste, lors des élections américaines de 2020 et Kendall et ses célèbres frères et sœurs étaient ravis de la nouvelle, le mannequin Kendall admettant qu’elle l’était. rempli de joie « .

Aux côtés de trois émojis de cœur bleu, elle a écrit: « Je suis émue, soulagée et remplie de joie ce matin !!! (sic) »

Alors que sa demi-soeur Khloe Kardashian partageait dans sa propre série de posts: « OMG je veux pleurer des larmes de joie !!!! Bravo !!! … Super matinée !!!!!!!!! (sic) »

Kylie Jenner a également fait référence à la nouvelle, partageant une vidéo d’Harris avec des confettis tombant sur elle, tandis que Kourtney Kardashian a simplement sous-titré une vidéo d’Harris disant à Biden qu’ils avaient gagné avec un cœur bleu et le mot: « joyeux (sic) »

Kim Kardashian West – dont le mari Kanye West s’est également présenté à la présidence – a partagé les tweets de Biden et Harris, en les sous-titrant simplement avec un cœur blanc, rouge et bleu.

Le message de Biden se lit comme suit: « Amérique, je suis honoré que vous m’ayez choisi pour diriger notre grand pays. Le travail qui nous attend sera difficile, mais je vous promets ceci: je serai président pour tous les Américains – que vous voté pour moi ou pas. Je garderai la foi que vous avez placée en moi. »

Cela vient après que Kanye a juré de se présenter à nouveau à la présidence en 2024.

Le rappeur de 43 ans s’est présenté aux élections cette année, mais n’a été éligible que dans une poignée d’États et a maintenant accepté qu’il ne remporterait pas les élections de cette année, il envisage donc déjà l’avenir.

Il a partagé une photo de lui-même debout devant une carte qui avait les États remportés par le candidat républicain président Donald Trump en rouge et les victoires du démocrate Joe Biden en bleu et a écrit sur Twitter: « BIENVENUE KANYE 2024 ».

Son message est venu plusieurs heures après que le hitmaker «All Day» eut révélé qu’il avait voté pour la première fois, votant pour lui-même.

Kanye a voté dans le comté de Park, Wyoming, et bien que son nom ne soit pas réellement inscrit sur le bulletin de vote de l’État, il a pu utiliser l’option «écrire» pour ajouter son propre nom, ainsi que sa colistière, Michelle Tidball .

Le hitmaker «Heartless» s’est rendu sur Twitter pour partager une vidéo de son bulletin de vote, ainsi qu’un autre clip le montrant officiellement en train de soumettre son vote, qu’il a déclaré comme le «premier vote» de sa vie.

Il a légendé les clips: « GARDEZ CROYE KANYE 2020 … Merci Jésus-Christ … Le premier vote de ma vie … Nous sommes ici pour servir … Nous prions pour chaque leader serviteur dans le monde (sic) »

Mots clés: Kendall Jenner, Joe Biden, Kamala Harris, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner, Kim Kardashian West, Khloe Kardashian, Kanye West Back to Feed