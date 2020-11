Kendall et Kylie Jenner sont restés un mois sans parler après un récent combat

2020-11-06 02:00:08

Kendall et Kylie Jenner n’ont pas parlé pendant un mois après leur combat explosif, qui a été diffusé sur « L’Incroyable famille Kardashian » le mois dernier.

Les sœurs ont été mêlées à une amère querelle lors d’un récent épisode de « L’incroyable famille Kardashian » – qui a été diffusé le mois dernier mais a été filmé plus tôt cette année – où elles ont juré de ne plus jamais se parler.

Et dans un avant-goût de l’épisode de jeudi (05.11.20) du E! émission de télé-réalité, il a été révélé qu’il a fallu au moins un mois aux frères et sœurs pour parler de leurs différences.

Kendall, 25 ans, a déclaré à sa demi-sœur Kim Kardashian West: « Je n’ai jamais entendu parler d’elle, même pas un peu, ce qui est rare. »

À quel autre frère Khloe Kardashian a ajouté: « Cela fait environ un mois. »

Et dans un confessionnal, Kendall a ensuite expliqué: « Kylie et moi nous sommes disputés assez gros en rentrant de Palm Springs. Cela fait très longtemps et je n’ai pas entendu parler d’elle. C’est vraiment bizarre – nous n’avons jamais allé si longtemps sans parler.

Le combat a commencé lorsque Kylie, 23 ans, a enfilé une tenue que Kourtney Kardashian avait réservée pour que Kendall le porte, mais les choses ont empiré quand ils étaient dans une voiture sur le chemin du retour d’une soirée, comme Kylie a refusé de le faire. demandez au chauffeur de déposer Kendall chez elle, qui était apparemment à l’écart.

Dans l’aperçu, Kim et Khloe disent à Kendall qu’ils ont parlé à Kylie depuis le combat, mais ont noté qu’elle ne semblait pas désireuse de résoudre les choses.

Khloe a déclaré: « Je lui ai envoyé un texto et j’ai dit: ‘Pendant combien de temps n’allez-vous pas parler à Kendall? » et elle m’a un peu mordu.

Et Kim a ajouté: « Oh mon Dieu, moi aussi. Je lui ai dit au téléphone et elle m’a juste crié dessus. »

L’aperçu avant-première se termine avec Khloe intervenant pour dire à ses sœurs de mettre de côté leur «ego et leur fierté» afin de résoudre leurs problèmes.

Dans le clip – qui a été obtenu par le magazine People – elle a déclaré: « Vous avez tous les deux besoin de savoir que la vie est courte. Nous devons retirer notre ego et notre fierté et dire simplement: ‘Kylie, je suis désolé pour mon participer au désaccord », puis elle devrait dire:« Je suis désolée pour ma part ». Et puis devinez quoi? Nous pouvons continuer. «

