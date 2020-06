Kena Bridge of Spirits est l’aboutissement d’une vision magique

Lors de l’événement numérique Sony « The Future of Gaming » pour PlayStation 5, le studio indépendant Ember Lab a dévoilé Kena: Pont des esprits. Ce conte magique vient d’une équipe fondée par les frères Josh et Mike Grier, tous deux ravis de partager leur nouveau projet. Pour beaucoup, Kena: Pont des esprits représentait l’un des points forts de la présentation. Un rapide coup d’œil à la bande-annonce annonce exactement pourquoi.

Découvrez le monde magique créé par Ember Lab dans la bande annonce ci-dessous:

Un titre d’action-aventure narratif, Kena: Pont des esprits offrira aux joueurs une expérience riche en opportunités d’exploration et en un système de combat rapide. En naviguant dans le monde luxuriant, les joueurs découvriront et formeront une équipe de «minuscules compagnons spirituels». Ces charmantes petites créatures connues sous le nom de Rot sont équipées de capacités évolutives qui aideront le joueur à manipuler l’environnement.

Dans un article sur le blog PlayStation, Josh Grier révèle qu’Ember Lab a été fondé pour créer du «contenu immersif» à travers l’objectif de personnages intrigants et de mondes cinématographiques. Kena: Pont des esprits, alors, est la réalisation de cette vision d’une petite équipe de développeurs qui ont des antécédents dans le cinéma et l’animation.

En fait, Grier note qu’avant de devenir un studio de développement de jeux, Ember Lab était à l’origine spécialisé dans la création de personnages pour des publicités animées. Il est peut-être trop tôt pour le dire, mais Kena’s La première bande-annonce suggère que le studio a bien traduit ses compétences sur les deux supports.

Ember Lab prévoit de lancer Kena: Pont des esprits cette saison des fêtes pour la PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Epic Games Store.

[Source: PlayStation Blog]