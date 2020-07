Ken Clarke, joueur de cricket anglais Sir Ian Botham et le frère de Boris Johnson parmi les nominations aux seigneurs

Les anciens chanceliers conservateurs Ken Clarke et Philip Hammond et le frère de Boris Johnson, Jo, figurent parmi une liste de 36 pairs annoncés par le gouvernement.Le joueur de cricket anglais Sir Ian Botham et le propriétaire du journal Evgeny Lebedev ont également été inclus dans la liste des nominations à la Chambre des lords. Les députés travaillistes Kate Hoey, Frank Field et Ian Austin – qui se sont rebellés contre leur parti sur la question du Brexit – ont également été nominés.La lettre d’information politique a coupé le bruit Le mari de l’ancienne Premier ministre Theresa May – Philip May – a été nommé pour un Voici une liste complète des pairs de dissolution de 2019: Conservateur Ancien père de la maison Ken Clarke (Getty) Sir Henry Bellingham – ancien député de North West Norfolk et ancien sous-secrétaire d’État parlementaire aux Affaires étrangères et du Commonwealth. Kenneth Clarke CH QC – ancien député Rushcliffe et ancien chancelier de l’Échiquier. Ruth Davidson MSP – Membre du Parlement écossais d’Édimbourg Central et ancien chef du Parti conservateur écossais. Philip Hammond – ancien député de Runnymede et Weybridge et ancien chancelier de l’Échiquier. Nicholas Herbert CBE – ancien député d’Arundel et de South Downs et ancien ministre d’État à la police et à la justice pénale. Jo Johnson – ancien député d’Orpington et ministre d’État aux Universités, aux Sciences, à la Recherche et à l’Innovation. Jo Johnson, ancien ministre et frère de Boris Johnson (Getty) John Mark Lancaster TD VR – ancien député de North East Milton Keynes et ministre des Forces armées. Sir Patrick McLoughlin CH – ancien député de Derbyshire Dales, ancien chancelier du duché de Lancaster et président du parti conservateur. Aamer Sarfraz – Trésorier du Parti conservateur et partenaire d’entreprise chez Draper Associates. Ed Vaizey – ancien député de Wantage et ancien ministre d’État à la Culture, aux Communications et au Travail des industries créativesKathryn Clark – ancien député de North Ayrshire et Arran Brinley Davies – Directeur d’Union Pension Services Ltd DUPNigel Dodds OBE – ancien député de North Belfast et chef adjoint du Parti unioniste démocratique. Non-affiliatedFrank Field – récemment député de Birkenhead et président du comité restreint du travail et des pensions. Kate Hoey – récemment députée de Vauxhall et ancienne présidente de la commission restreinte des affaires d’Irlande du Nord. L’ancienne députée travailliste Kate Hoey (Getty) Ian Austin – récemment député de Dudley North et ancienne sous-secrétaire d’État parlementaire pour les communautés et le gouvernement local. Gisela Stuart – Présidente de Wilton Park et ancienne députée de Birmingham Edgbaston. John Woodcock – Envoyé spécial du Royaume-Uni pour la lutte contre l’extrémisme violent et ancien député de Barrow et Furness. Dissolution HonoursPhilip May, pour le service politique Cllr Raymond Puddifoot, pour les services rendus au London Borough of Hillingdon Le mari de l’ancien premier ministre Philip May a été nominé pour la chevalerie (Getty) Voici une liste complète des pairs politiques 2020 ConservateurLorraine Fullbrook – ancienne députée pour South Ribble. Sir Edward Udny-Lister – Conseiller stratégique principal du Premier ministre et ancien adjoint au maire de Londres. Daniel Moylan – Président, Urban Design London et ancien membre du Kensington and Chelsea Council. Andrew Sharpe OBE – Président du Congrès national conservateur et vice-président du Forum politique. Michael Spencer – Président d’IPGL (Holdings) Ltd et du Center for Policy Studies. Veronica Wadley CBE – Présidente du groupe d’experts pour le programme de musique modèle et ancienne rédactrice en chef du Evening Standard. James Wharton – ancien sous-secrétaire d’État parlementaire au développement international et député de Stockton South. Dame Helena Morrissey – PDG de Newton Investment Management et fondatrice du 30 Per Cent Club. Neil Mendoza – Doyen du Collège Oriel et membre non exécutif du Conseil d’administration du Département du numérique, de la culture, des médias et du sport. LabourSusan Hayman – récemment député de Workington. Prem Sikka – Professeur de comptabilité à l’Université de Sheffield. Anthony Woodley – anciennement secrétaire général adjoint d’Unite. Non-affiliée Claire Fox – Directrice et fondatrice de l’Institut des Idées. Charles Moore – journaliste et biographe. Evgeny Lebedev, propriétaire du journal Evening Standard (Getty) CrossbenchSir Ian Botham – commentateur de cricket et président du Durham County Cricket Club. Dame Louise Casey – Ancienne fonctionnaire, professeur invité au King’s College de Londres et cofondatrice et présidente, Institute of Global Homelessness. Evgeny Lebedev – Propriétaire de The Independent, The Evening Standard et London Live et patron de Space for Giants. Dame Nemat (Minouche) Shafik, directrice de la London School of Economics and Political Science

