Kemp Powers parle de l’importance de la confiance culturelle

C’est un peu étonnant et déprimant de s’asseoir et de réaliser que l’une des choses qui fait le futur Âme unique est que c’est la première fois que Pixar a une piste noire dans l’un de ses films. Lorsqu’il s’agit d’une représentation correcte, il est absolument impératif qu’il y ait une représentation à l’écran et derrière la caméra. Pixar semblait le savoir, et ils ont apporté le fantastique Pouvoirs Kemp en tant que co-réalisateur et écrivain. Il a été amené il y a environ deux ans, et lors d’une présentation virtuelle avec la presse, Powers a parlé de l’importance et de la formation de la culture interne de confiance pour Âme.

« Comme je l’ai dit à Pete et Dana depuis le tout début, ne représentez pas l’expérience de tous les Noirs, il était donc vraiment important que nous allions plus loin, nous nous sommes donc associés à un certain nombre de consultants sur ce film que nous avons gardés proches tout au long. tout le processus de création », a expliqué Powers lors de la présentation virtuelle. « Ici, vous voyez une photo des employés afro-américains de Pixar que nous avons tous rédigés pour devenir notre confiance culturelle interne et pour nous assurer que cette représentation était aussi authentique et que possible, nous nous sommes également tournés vers des tonnes d’experts en dehors de Pixar, y compris de nombreux professeurs de musique et musiciens de jazz en activité de New York et ici même à Emeryville. «

«Et, bien sûr, nous sommes allés voir un groupe de consultants culturels experts sur lesquels nous nous sommes appuyés pour nous aider à rendre notre histoire aussi authentique que possible», a poursuivi Powers. « Des gens comme le docteur Johnnetta Cole, dont Pete a parlé, des gens comme Bradford Young, le célèbre directeur de la photographie, qui a beaucoup contribué avec notre équipe d’éclairage au look du film, et même Daveed Diggs et Questlove, deux des interprètes du film qui étaient également d’excellents consultants culturels en ce qui concerne la musique. Nous avons pris toutes ces recherches et contributions de nos consultants, puis nous les avons mis dans le scénario, que nous remettions ensuite à notre équipe d’histoire. «

C’est certainement dommage que Âme n’obtient pas la version grand écran que toutes les personnes impliquées souhaitaient probablement, mais elle est présentée de manière à la rendre accessible pendant la pandémie. Il n’est pas rare de regarder un film le jour de Noël; c’est souvent une journée énorme dans les salles de cinéma, donc en laissant tomber un nouveau film Pixar sur Disney + à Noël pour que tout le monde puisse en profiter, Pixar et Disney tirent le meilleur parti de cette terrible situation en cours.

Un musicien qui a perdu sa passion pour la musique est transporté hors de son corps et doit retrouver son chemin avec l’aide d’une âme enfantine qui apprend à se connaître.

Âme, réalisé par Pete Docter et co-dirigé par Pouvoirs Kemp, étoiles Jamie Foxx, Tina Fey, Daveed Diggs, Phylicia Rashad, et John Ratzenberger. Il sortira sur Disney + le 25 décembre.

