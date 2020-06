Kelsey Grammer met sur pied un vol de casino aéroporté – / Film

Que se passe-t-il lorsque vous mettez un tas d’argent dans un avion? Vous avez vous-même un Avion d’argent, c’est ce que! Avion d’argent est un film très réel que je jure que je n’ai pas inventé, avec Adam Copeland, alias le lutteur professionnel Edge, et Kelsey Grammer, alias lutteur professionnel Frasier Crane. Dans Money Heist, un groupe de criminels doit voler «un casino aéroporté futuriste», et ils doivent aussi le faire en l’air. Vous ne pouvez pas attendre le Avion d’argent atterrir pour retirer votre casse, non monsieur. Regarder le Avion d’argent bande-annonce ci-dessous.

Remorque d’avion d’argent

Regardez, je n’ai aucune idée préconçue sur un film appelé Avion d’argent être du grand art. C’est appelé Avion d’argent, pour pleurer à haute voix. Mais il y a beaucoup de place pour le cinéma poubelle dans nos vies, et si Avion d’argent ne rentre pas dans cette catégorie, je ne sais pas quoi. Juste pour enfoncer le clou, avant d’aller plus loin, permettez-moi de partager avec vous le 100% réel Avion d’argent affiche.

Et voici le synopsis:

Un voleur professionnel avec une dette de 40 millions de dollars et la vie de sa famille en jeu doit commettre un dernier casse – voler un casino aéroporté futuriste rempli des criminels les plus dangereux du monde.

Dans Avion d’argent, Adam Copeland joue un gars profondément endetté envers de très mauvaises personnes. Malheureusement pour lui, les choses deviennent encore plus compliquées lorsque le fluage de cigare Kelsey Grammer achète cette dette et fait de Copeland une offre qu’il ne peut pas refuser: voler un casino pour rembourser cette dette. Et pas n’importe quel casino, mais « un casino à l’épreuve des balles dans le ciel » que tout le monde appelle le Money Plane (hé, c’est le titre!). Encore une fois, je ne peux pas m’empêcher de me demander pourquoi les voleurs n’attendent pas que l’avion atterrisse pour le voler au lieu d’essayer de retirer le cambriolage pendant que l’avion d’argent est en vol. Mais là encore, je n’ai jamais essayé de voler un Money Plane auparavant, j’ai donc beaucoup à apprendre.

Oh, et ai-je mentionné que le personnage de Grammer s’appelle The Rumble? Parce qu’il est. Aussi: les trois frères Lawrence – Joey Lawrence (star de la télévision Fleur!), Andrew Lawrence, et Iggy Lawrence – sont également dans le film. Ce qui est logique, car Andrew a également réalisé la photo. C’est une vraie affaire de famille Lawrence! Le casting comprend également Denise Richards, Katrina Norman, Patrick Lamont Jr. et Thomas Jane, qui devraient probablement trouver un meilleur agent.

Avion d’argent volera en VOD 19 juillet.

