Kelly’s Dirty Little Secret: Clarkson révèle qu’elle a des relations sexuelles tous les soirs avant de se coucher et que ce n’est pas bizarre

Cet article a été initialement publié le 29 septembre 2016.

Le documentaire de James Baldwin de Raoul Peck, I Am Not Your Negro, a fait ses débuts au Festival international du film de Toronto au milieu de discussions sur l’égalité des sexes et la diversité.

Cela semblait être un forum idéal pour le film de 10 ans du réalisateur d’origine haïtienne sur l’écrivain prolifique et la figure éminente de l’ère des droits civiques. Cheryl Boone-Isaacs, présidente de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, était au TIFF pour discuter de la pression de l’organisation sur la diversité, tandis que plusieurs drames de cinéastes noirs, tels que clair de lune et Naissance d’une nation, figuraient parmi les films les plus attendus du festival.

Cependant, Peck est moins intéressé à parler de diversité que de recadrer les conversations sur la race dans les questions de pouvoir et de classe.

« Je ne peux pas avoir une plus grande discussion philosophique avec vous si nous devons parler de race tout le temps », a-t-il déclaré. écran réel un jour après Je ne suis pas ton nègrePremière du TIFF. « Vous devez ouvrir votre esprit à une vue d’ensemble. »

Les tremplins documentaires d’une lettre que Baldwin a écrite en 1979 à son agent littéraire décrivant N’oubliez pas cette maison, un livre prévu sur la vie et les assassinats successifs des leaders des droits civiques Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King, Jr. Baldwin, décédés en 1987, n’a jamais terminé le livre et son manuscrit de 30 pages a été confié à sa succession.

En 2006, Peck a décidé qu’il voulait faire un documentaire sur Baldwin, mais son avocat l’a averti que la succession avait la réputation de refuser les options de film. Il a ignoré les conseils et a écrit à Gloria, la sœur de Baldwin, qui a répondu trois jours plus tard en invitant le cinéaste basé à Paris à se rencontrer à Washington, D.C.

Un fan du film narratif de Peck en 2000 Lumumba, Gloria Baldwin s’entendit immédiatement avec Peck et la succession lui accorda une option de deux ans «très, très bon marché». Bien qu’il lui ait fallu quatre ans pour élaborer une approche créative, le domaine n’a jamais demandé de renouveler l’option.

« Ils ont dit d’oublier cela – concentrons-nous simplement sur la réalisation de ce film », a rappelé Peck. « Ne pas avoir de pression financière sur mon épaule était une situation très improbable et rare pour un réalisateur. »

Peck a relu le travail de Baldwin et incorporé ses écrits et le manuscrit dans un traitement de 70 pages. Il a ensuite passé six ans à faire Je ne suis pas ton nègre.

Le film mélange les écrits de Baldwin – lus dans le personnage par l’acteur Samuel L. Jackson – avec des interviews de Baldwin, des photos, des images d’archives des mouvements des droits civiques et du Black Power, des clips récents de protestations contre la brutalité anti-police ainsi que des extraits de films tel que King Kong, Diligence et l’éléphant.

Le résultat est plus un essai qu’un biopic, car le collage d’images de Peck souligne l’urgence et la pertinence continue des critiques sociales du défunt écrivain sur la race, la classe, la justice et le cinéma.

Le message a clairement résonné lors de la première mondiale du cinéma à Toronto: Je ne suis pas ton nègre a remporté le prix du documentaire People’s Choice du festival et a décroché un accord théâtral avec Magnolia Pictures.

Produit par Peck’s Velvet Film en association avec Artemis Productions et Close-Up films, Je ne suis pas ton nègreLes principaux bailleurs de fonds étaient ITVS et ARTE en France. Il sera projeté au New York Film Festival ce week-end, au DOC NYC en novembre, et sera diffusé sur PBS aux États-Unis après sa sortie en salles.

Comment s’est passée la levée de fonds pour ce projet?

Il y a plusieurs choses qui rendent ce projet rare. Tout d’abord, je suis un cinéaste assez âgé. Je suis là depuis longtemps et j’ai survécu au système. J’ai un corpus de travail qui me permet d’avoir certains alliés. En tant que jeune cinéaste, je ne pourrais jamais récolter ce genre d’argent pour ce genre de film. J’ai aussi l’avantage de travailler en France où mon travail est respecté et vous pouvez trouver de l’argent pour développer un tel projet. J’ai également assez de reconnaissance aux États-Unis pour pouvoir trouver des partenaires qui ont eu la patience de me soutenir. Dans ce cas, c’était ITVS et Lois Vossen.

Au départ, avez-vous identifié des bailleurs de fonds potentiels qui seraient sensibles au sujet?

Nous avons généralement une liste de personnes qui, selon nous, seraient sensibles aux problèmes, mais aussi le point de vue que nous apportions. Certains d’entre eux sont venus vers nous. D’autres ont hésité et d’autres ont dit non. C’est un film qui a commencé sur la table de montage. Une fois que nous avons eu le texte, nous avons commencé à rechercher des archives et trouvé des images que nous avons utilisées comme espaces réservés pour montrer comment il serait construit. Nous ne sommes pas sortis pour tourner un film, puis le monter.

Nous avons montré à certaines personnes un teaser de 20 à 25 minutes dans lequel j’essayais d’avoir toutes les différentes approches que le film adopterait: l’utilisation de films hollywoodiens, l’utilisation d’entretiens avec Baldwin, l’utilisation de la voix off et des images des droits civiques. Certaines personnes ont estimé que cela ne suffisait pas. Ou ils ne lui faisaient pas confiance. Peut-il tenir un public avec ça pendant 90 minutes? Il s’agissait toujours de confiance. Les bailleurs de fonds sont venus étape par étape. C’était un processus très différent. Normalement, les gens embarquent tôt ou à la fin. S’engager tout au long du processus a été une façon tout à fait unique de financer le film.

La diversité à Hollywood est un grand sujet de discussion cette année et votre film aborde directement la représentation à Hollywood. Cela rend-il le film plus opportun pour les distributeurs et le public?

Si je venais de l’extérieur, je dirais que oui, c’est opportun. Mais n’oubliez pas, pour moi et pour nous – et quand je dis nous, je veux dire non seulement les Noirs mais les gens qui sont de l’autre côté du mur – la diversité n’a rien de nouveau. La diversité est comme, «S’il vous plaît soyez poli maintenant. Respectez l’autre. Ils existent. Voyez-les tels qu’ils sont. À ce stade, ce n’est qu’une conversation. Pour nous, c’est une lutte. C’est un combat. C’est notre existence. Je suis au stade où je suis assez vieux pour dire que je m’en fiche. Je me fiche de la façon dont tu me vois. Je fais juste ce que je dois faire. Je n’attends pas votre permission.

Il y a un philosophe américain, Walter Benn Michaels, qui a écrit un livre[[Le problème de la diversité: comment nous avons appris à aimer l’identité et à ignorer les inégalités]et a dit que toute la question de la diversité est une façon de dire: soyons gentils avec tout le monde. Reconnaissons que tout le monde doit être reconnu comme un être humain. En même temps, c’est un moyen d’éluder toute la question économique. Respectons les pauvres au lieu de dire assurons-nous qu’ils ne sont plus pauvres. C’est ce que le débat sur la diversité met de côté. C’est la pauvreté. C’est une question de classe. Nous poussons vers le bas le problème de classe et mettons en place un problème de diversité politiquement correct. Soyons frères et sœurs, mais ne touchons pas à la fracture économique, car la fracture économique a des conséquences si vous voulez la résoudre. Cela signifie briser le système axé sur le profit. Et ils ne vous laisseront pas faire ça.

Que doit-il se passer pour que des personnes d’horizons économiques différents puissent faire des films?

Si je peux le résumer en un seul mot, c’est le pouvoir. Tant que vous n’avez pas de Noir, de Femme, d’Asiatique ou de Latino qui peut donner le feu vert à un film sans avoir à le demander à personne, rien ne changera vraiment. Si vous ne pouvez pas changer la structure du pouvoir, nous aurons cette conversation indéfiniment pendant les 60 prochaines années.

Prenons Je ne suis pas ton nègre. Je monte dans la chambre avec un cadre qui peut donner son feu vert au projet. J’ai 30 minutes. Si je dois consacrer 25 minutes à lui expliquer qui est Baldwin, pourquoi Baldwin est important pour moi et les autres et à le sensibiliser à Baldwin, j’ai cinq minutes pour présenter mon projet. Cela signifie que je perds déjà. Et ça continue encore et encore. Toute personne noire, ou toute personne qui n’est pas ordinaire, qui a ces réunions a vécu ces expériences. Lorsque vous n’avez pas à le faire, cela change la donne. Tu n’es pas dans ma tête. Vous n’avez jamais vécu l’expérience que j’ai vécue. Vous ne voyez pas le monde que je vois. La plupart du temps que je passe avec vous essaie de vous éduquer.

Comme Baldwin le dit dans le film: «Vous n’avez jamais eu à me regarder. Je devais te regarder. J’en sais plus sur toi que sur moi. » Et c’est la situation. Il n’y a pas de gens qui ont assez de pouvoir et je ne parle pas des Oprah ou de tous les noms habituels que vous obtenez. Oprah peut faire Oprah tant qu’elle fait Oprah, mais ce n’est pas le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir est de savoir si vous pouvez donner le feu vert et prendre un risque sur certains films sans avoir à demander la permission. C’est le vrai changement.

Comment prévoyez-vous de maintenir les conversations autour de ces questions au fur et à mesure du déploiement du film?

Nous voulons dynamiser la discussion car ce n’est pas un film sur hier – c’est un film sur aujourd’hui. C’est un sujet de discussion avec les paroles de Baldwin et l’autorité de Baldwin. C’est un film que vous pouvez voir plusieurs fois. Chaque morceau est profondément véridique et vous donne une ligne à suivre. Un autre aspect du film est qu’il montre comment tous les [civil rights] des combats jusqu’à aujourd’hui ont été organisés. Ce n’était pas seulement spontané. Il s’agissait de s’asseoir, de réfléchir et de créer une organisation capable de mener ce combat avec des alliés. Le mouvement des droits civiques portait sur l’organisation. Et nous avons perdu cette capacité. Nous avons perdu nos dirigeants au cours des 30 à 40 dernières années.

La plupart d’entre eux ont été tués, achetés, exilés ou emprisonnés. C’était la décimation de toute une direction. La nouvelle direction n’est pas là ou pas assez organisée. Nous sommes encore très séparés. Baldwin vous donne les clés de cela; il vous donne l’analyse et il pointe du doigt l’ennemi et la citadelle. La citadelle n’est pas le petit combat de la ségrégation ou de la race. C’est plus grand que ça. Si je souhaite que quelque chose se passe avec le film, c’est pour aller au-delà de la conversation.