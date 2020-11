Kelly Slater rend hommage à John Shimooka

Zago "Ampoule à LED 13W 70 mm - ZAGO"

"Optez pour cette ampoule à LED 13W 70 mm qui rend hommage au design simple et joli de l'ampoule originale de Thomas Edison.Elle offre une lumière puissante de 4000k, et s'éclaire immédiatement lorsqu'elle est allumée.Elle est non toxique pendant sa durée de vie, c'est une excellente solution d'économie