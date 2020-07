Kelly Preston décède d’un cancer du sein à 57 ans

L’actrice Kelly Preston est décédée à 57 ans.

Le mari John Travolta a partagé la nouvelle sur son compte Instagram dimanche

«C’est le cœur très lourd que je vous informe que ma belle épouse Kelly a perdu sa bataille de deux ans contre le cancer du sein. Elle a mené un combat courageux avec l’amour et le soutien de tant de personnes. Ma famille et moi serons à jamais reconnaissants envers ses médecins et infirmières du MD Anderson Cancer Center, tous les centres médicaux qui ont aidé, ainsi que ses nombreux amis et proches qui ont été à ses côtés. L’amour et la vie de Kelly resteront dans les mémoires. Je vais prendre le temps d’être là pour mes enfants qui ont perdu leur mère, alors pardonnez-moi à l’avance si vous n’avez pas de nouvelles de nous pendant un certain temps. Mais sachez que je ressentirai votre effusion d’amour dans les semaines et les mois à venir pendant que nous guérissons.

Un nouveau drame pour l’acteur

Un représentant de la famille a déclaré au magazine People que l’actrice est décédée le matin du 12 juillet, « après une bataille de deux ans contre le cancer du sein ».

Le représentant a déclaré à People:

«En choisissant de garder son combat privé, elle suivait un traitement médical depuis un certain temps, soutenue par sa famille et ses amis les plus proches. C’était une âme brillante, belle et aimante qui se souciait profondément des autres et qui donnait vie à tout ce qu’elle touchait. Sa famille vous demande de comprendre leur besoin d’intimité en ce moment. »

Preston laisse dans le deuil Travolta, son mari depuis près de 30 ans, leur fille Ella, 20 ans, et leur fils Benjamin, 9 ans. Leur fils Jett est décédé en janvier 2009.

Mannequin devenue actrice, Preston est apparue dans des dizaines de programmes télévisés et de films, notamment «Twins» en 1988 et «Jerry Maguire» en 1996. Elle est également apparue comme la petite amie du personnage de Travolta dans «Battlefield Earth» des années 2000, qui a été largement filmé. .

Preston et Travolta sont depuis longtemps des membres éminents de l’Église de Scientologie.

Travolta a publié ce qui suit: