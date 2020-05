Ned Kelly est une figure légendaire de l’histoire australienne, un hors-la-loi irlandais du XIXe siècle, venu symboliser la lutte des opprimés sur ce continent. (Les blancs opprimés, c’est-à-dire.) «La véritable histoire du gang de Kelly» prend la forme de l’histoire de Kelly racontée par Ned lui-même. Bien qu’il ne connaisse pas bien les lettres, il écrit une longue missive à son enfant alors que son heure approche, racontant son enfance ultra-difficile.

«Un homme ne peut jamais dépasser son sort ni les crimes de son passé», observe-t-il, anticipant sa propre fin. Son récit de lui-même contient des anecdotes qui incluent son refus, enfant sous la tutelle du hors-la-loi Harry Power (Russell Crowe, l’air très détendu), de tirer sur les parties génitales du responsable local (Charlie Hunnam) qui a abusé sexuellement de la mère de Ned . Oui.

Il y a quelques scènes d’action dans « True Story of the Kelly Gang » qui montrent les côtelettes techniques du réalisateur Justin Kurzel et son œil pour la nouveauté. Une fusillade culminante avec des effets d’éclairage stroboscopiques surprenants est indéniablement impressionnante. Mais les qualités nerveuses et élastiques du style visuel du film sont malheureusement minées par son contenu verbal.

Le film est adapté d’un roman de Peter Carey, lauréat du Booker Prize. Si vous n’avez pas lu le livre, vous pourriez vous demander en regardant le film, « CETTE bouillie froide a gagné un Booker? » Et bien non. Alors que la voix de Carey pour Kelly contient un langage courant, la prose a également de la musique et de l’élan. (Le récit abjure les virgules mais est toujours assez clair pour couler de manière cohérente, pas un exploit moyen). Cela permet également à Kelly de faire des comparaisons vives, comme dans «Votre grand-mère était comme un piège posé par Dieu pour Red Kelly». Le scénario de Shaun Grant se sert rarement, voire jamais, de telles richesses; au lieu de cela, la narration et le dialogue regorgent de clichés de films hors la loi.

Les conceptions des personnages par Grant et Kurzel sont si unidimensionnelles qu’elles semblent vaincre la distribution talentueuse du film. En tant que mère de Kelly, Essie Davis, excellente dans « The Babadook » et le prochain « Babyteeth », ne fait pas grand-chose en plus de sa mâchoire tout en ricanant ou en souriant. Sa méfiance banale est illustrée par ses remontrances contre un enseignant potentiel qui polluerait l’esprit du jeune Ned avec des «livres de fantaisie».

En tant qu’adulte Kelly, George MacKay semble content de courir avec sa chemise et de faire des grimaces tandis que des chansons faux-punk ornent la bande originale.

Pendant des minutes à la fois, vous pourriez penser, et peut-être aussi souhaiter, que vous regardiez «Trainspotting».

«True History of the Kelly Gang» est classé R pour la violence, le langage et un peu de sexualité. Louez ou achetez sur Amazon, AppleTV et d’autres plateformes de streaming, ainsi que sur les opérateurs de télévision payante.