Kelly Clarkson riposte au groupe de direction au milieu d’une dispute juridique

La pop star Kelly Clarkson a accusé Starstruck Management d’avoir enfreint le code du travail de Californie.

La pop star de 38 ans a riposté à la société – qui appartient à Narvel Blackstock, le père de son ex-mari Brandon Blackstock – après avoir fait l’objet d’une action en justice contre elle en septembre, alors qu’elle devait plus de 1,4 million de dollars. commissions impayées.

En réponse, Kelly a allégué que Starstruck Management Group avait enfreint le California Labour Code pour avoir «procuré, offert, promis ou tenté de lui procurer un emploi ou des engagements» sans obtenir au préalable une licence d’agence de talents.

La hitmaker de ‘Behind These Hazel Eyes’ – qui a demandé le divorce de son mari plus tôt cette année – a donc insisté pour que ses accords avec la société soient déclarés « nuls et inapplicables ».

Cependant, l’avocat de Starstruck, Bryan Freedman, a riposté contre la pop star, affirmant que ses affirmations ignoraient « le fait que Kelly avait sa propre agence de talents agréée. [Creative Artists Agency] de tout temps ».

S’adressant à People, il a ajouté: «Bien que Starstruck Management Group fournisse des services de gestion des talents en son nom, il l’a fait à tout moment, car CAA était son agence de référence.

« Il est malheureux que Kelly tente à nouveau d’éviter de payer des commissions dues et dues à Starstruck pour essayer d’obtenir un avantage perçu dans sa procédure de garde et de divorce en cours. »

Kelly – qui a River, six ans, et Remington, quatre ans, avec Brandon – a lancé une procédure de divorce en juin, invoquant des différences irréconciliables comme raison.

Cependant, elle a également admis auparavant que leur romance ne ressemblait à rien de ce qu’elle avait jamais vécu.

Kelly a déclaré: «Quand j’ai rencontré Brandon, je ne cherchais pas un ami. J’ai beaucoup de bons amis! Je cherchais un amant.

«Je n’avais jamais trouvé quelqu’un qui me passionnait vraiment, avec qui je voulais rester au lit toute la journée. Le fait que j’aie fait, eh bien… j’allais prendre le sein et en profiter.

