Kelly Brook était plus «  misérable  » quand elle était la plus maigre

Kelly Brook a été «la plus misérable» à certains des «moments les plus maigres» de sa vie.

La mannequin et actrice de 40 ans admet qu’elle se sent beaucoup plus à l’aise maintenant qu’elle mesure 10/12 par rapport à quand elle ne pesait que huit pierres et demie.

Elle a déclaré: « Je fais une taille 10 autour de ma taille, mais une taille 12 autour de mes seins et de mes fesses. C’est ma taille saine et heureuse. Certains des moments les plus maigres de ma vie ont été les plus misérables. Quand j’ai perdu mon père en 2007 J’avais 8 ans et demi. Je ne voudrais pas être à nouveau à cet endroit. »

Kelly dit qu’il est plus important d’être «confortable et élégant» que de s’inquiéter d’essayer de paraître plus jeune.

S’adressant au magazine Fabulous de The Sun on dimanche, elle a ajouté: « Vous ne vous souciez pas de savoir si vos fesses ont l’air gros – vous voulez juste être confortable et élégant. Je veux être belle, me sentir bien et être la meilleure version de moi-même, mais Je ne veux pas ressembler à un jeune de 20 ans, je veux ressembler à un bon 40 ans … Vous en aviez deux types – ceux qui se mettent en forme et les gens comme moi qui ont un four à pizza, une machine à sandwich et une glace – fabricant de crème. Évidemment, quand je fais de la glace, je dois la manger, alors j’ai pris quelques kilos, mais tout est parti maintenant. Nous avons eu Teddy il y a cinq mois et depuis, le poids a diminué parce que je Je sors avec lui tous les jours. Il apporte mes chaussures de course pour me sortir du lit! «

