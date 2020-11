Kellin quitte le général G avant la saison 2021

in

Image via Riot Games

L’organisation coréenne Gen.G a annoncé aujourd’hui le départ de Kim «Kellin» Hyeong-gyu de son Ligue de légendeliste de s.

«Nous remercions Kellin pour tout ce qu’il a contribué pendant cette période avec le Gen.G LoL l’équipe et nous lui souhaitons tout le meilleur alors qu’il passe au prochain chapitre de sa carrière », a déclaré l’organisation.

Kellin a été le soutien de départ de l’équipe tout au long de la majorité du Spring Split 2020 au cours duquel l’équipe s’est classée première avec une fiche de 14-4.

Étonnamment, compte tenu de son succès immédiat avec l’équipe, la division suivante, il a été remplacé dans la formation de départ par Kim «Life» Jeong-min, qui continuerait à jouer chaque match en LCK et au championnat du monde plus tard dans le an.

Le jeune joueur s’est fait un nom lors de l’itération 2018-2019 de Jin Air Green Wings. Bien qu’il soit resté sans victoire pendant le Summer Split de cette année-là, Kellin’s a montré un potentiel suffisant pour décrocher une opportunité avec une organisation de premier plan comme Gen.G.

À part l’annonce d’aujourd’hui, le général G est resté plutôt silencieux cette saison morte. Il y a quelques semaines, l’équipe a annoncé que deux de leurs entraîneurs, Tom et TrAce, partiraient.

Kellin devrait se retrouver avec de nombreuses offres dans et autour de la région coréenne étant donné qu’il est encore très jeune et qu’il a maintenant l’expérience de jouer avec une équipe au plus haut niveau de compétition en Corée.

Assurez-vous de nous suivre sur YouTube pour plus d’informations et d’analyses sur l’esport.