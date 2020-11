Keith Richards arrête la cigarette et l’alcool

2020-11-13 09:00:04

Le rocker des Rolling Stones Keith Richards était autrefois connu pour son style de vie festif, mais il a maintenant complètement arrêté la drogue et l’alcool.

Keith Richards a complètement arrêté la cigarette et l’alcool.

Le rocker des Rolling Stones a révélé l’année dernière qu’il avait réduit ses vices, mais maintenant il les a entièrement abandonnés, même s’il a été « difficile » de ne pas céder à ses habitudes tout en passant autant de temps à la maison en raison de la pandémie de coronavirus.

Il a dit: « Maintenant, je suis un non-fumeur et un non-buveur. C’est difficile dans ces conditions, mais pour l’instant, tout va bien. »

Et la star de 76 ans est restée aussi active que possible, même s’il n’a pas hâte de sortir en hiver.

Il a déclaré au journal The Sun: « Nous avons une petite salle d’entraînement au sous-sol. Je fais du tapis de course de temps en temps mais je n’en avais pas besoin pendant l’été parce que j’ai un grand jardin. Je me promenais et continuais à bouger.

«L’hiver va être un peu rude, mais avec un peu de chance, je pourrais me rendre dans les îles en janvier, à Parrot Cay aux îles Turques et Caïques. J’aime aller au sud pour l’hiver! »

Keith a admis qu’il craignait de contracter un coronavirus et qu’il a donc passé plusieurs mois « dans la clandestinité » avec sa femme Patti à leur domicile dans le Connecticut.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était inquiet, il a répondu: « Oh oui. Dans cette région particulière, New York et Connecticut, c’était très lourd au début.

«C’est assez bien contrôlé depuis mais c’est à peu près le seul endroit dans tout le pays où il se trouve …

«Je me suis caché, essentiellement. Se recroqueviller avec la famille et quelques amis parce que nous devons rester dans une bulle vous savez.

«Je suis allé dans un restaurant avec terrasse à plusieurs reprises, mais maintenant il fait un peu froid, donc nous mangeons. Dieu merci, la femme est une bonne cuisinière, bénisse son cœur!

Mais il espère qu’un vaccin sera bientôt en route, bien qu’en attendant, il ait conseillé aux gens d’être moins égoïstes.

Il a dit: «Nous sommes tous connectés maintenant, n’est-ce pas? J’espère juste que tout le monde pourra garder son bec.

«Un vaccin est la chose la plus prometteuse à l’horizon, mais nous avons tous dû nous habituer à un peu de difficultés.

«Nous devons prendre soin les uns des autres. Un peu moins d’égoïsme va toujours bien.

