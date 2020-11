Keira Knightley: On dit aux femmes que leur apparence est plus importante que ce qu’elles ont à dire

2020-11-08 20:00:05

Keira Knightley pense que la société dit aux femmes que «leur apparence est plus importante que ce qu’elles ont à dire», alors qu’elle dénonce les stéréotypes de genre.

L’actrice de 35 ans a répertorié le mannequinat et le travail du sexe comme les deux seuls parcours professionnels où «une femme peut gagner plus qu’un homme», car elle a déclaré que les professions favorisent l’apparence physique plutôt que l’intelligence, et renforcent donc les stéréotypes de genre.

Parlant de son prochain film de concours de beauté ‘Misbehavior’, elle a déclaré: «J’ai lu le scénario et je suis naturellement totalement d’accord avec les féministes de la deuxième vague. [protesting] et pourtant j’ai fait la plupart de mon argent en tant que mannequin [for Chanel]. Je vais sur des tapis rouges où on vous donne des notes sur 10 et vous avez des caméras de haut en bas de votre corps. Je pense que c’est la complexité d’être une femme à l’ère moderne.

«Toujours la carrière n ° 1 dans le monde – la seule – où une femme peut gagner plus qu’un homme est le mannequinat. Ou la prostitution. Et cela dit tout ce qu’il faut dire aux jeunes femmes.

« [It’s a big indicator] du monde dans lequel nous vivons encore, [it tells women] votre apparence est plus importante que ce que vous avez à dire ou ce que vous pensez. »

Cependant, Keira – qui a Edie, cinq ans et Delilah, 13 mois, avec son mari James Righton – apprécie sa carrière d’actrice, car elle est capable de raconter «les deux côtés» d’histoires telles que celle racontée dans «Misbehavior».

Elle a ajouté au magazine Stellar: «Cela dit que c’est horrible, je suis totalement contre cela et cette objectivation est horrible, et pourtant cela me donnera une opportunité. Je deviens soudainement visible dans un monde où je suis invisible, qui a du mérite et qui a de la valeur, et je pourrais avoir une vie meilleure après. C’est ce avec quoi nous sommes toujours aux prises.

