Keir Starmer se félicite du verrouillage, mais dit que cela aurait dû se produire il y a «  des semaines  »

Sir Keir Starmer a salué le verrouillage national pour l’Angleterre, mais a déclaré que cela aurait dû se produire «il y a des semaines», avertissant que le retard coûterait des vies et prolongerait la durée des restrictions. tous les commerces non essentiels seront fermés jusqu’à la fin de la période de verrouillage le 2 décembre Les restrictions seront similaires à celles introduites au début de la pandémie en mars, mais cette fois, il a promis de garder les écoles et les universités ouvertes. M. Johnson a été rejoint par le professeur Chris Whitty et Sir Patrick Vallance lors de l’annonce à Downing Street, à la suite d’une réunion de son cabinet plus tôt dans l’après-midi. Le dirigeant travailliste a déclaré aux journalistes: «Tout le monde est préoccupé par l’augmentation des infections, les admissions à l’hôpital et tragiquement le nombre de décès. C’est pourquoi il y a trois semaines, j’ai appelé à la coupure de circuit. Keir Starmer a appelé à un verrouillage (Photo: Dominic Lipinski / PA) «Le gouvernement a complètement rejeté cela seulement maintenant pour annoncer la même chose.» Hélas, le retard va maintenant coût, le verrouillage sera plus long, ce sera plus difficile et il y aura un coût humain qui sera très, très réel. « Maintenant, il est indéniable que ces mesures sont nécessaires et je suis heureux que le gouvernement ait finalement pris la décision cela aurait dû prendre il y a des semaines. »« Je ne m’excuse absolument pas »M. Johnson a refusé de s’excuser d’avoir adopté une approche régionale plus modérée ces dernières semaines, malgré les conseils de ses conseillers d’imposer un verrouillage à l’échelle nationale. lutte constante et équilibre que tout gouvernement doit établir entre la vie et les moyens de subsistance. De toute évidence, les vies doivent passer en premier, mais nous avons dû être conscients tout le temps des cicatrices de l’impact économique à long terme des mesures. «Je pense qu’il était juste et rationnel d’opter pour l’approche régionale. Si nous avions pu obtenir le R dans ces domaines comme nous le voulions… Je pense que cela aurait été une excellente façon d’avancer. «Hélas en commun avec de nombreuses autres parties de ce continent, nous venons de constater un taux de croissance global et il est vital d’agir maintenant pour épargner et protéger le NHS et pour sauver des vies. «Oui, il est vrai que le cours de la pandémie a changé et il est également vrai que le gouvernement a changé. Je ne m’en excuse absolument pas. »« Une grande différence »Les gens pourront toujours faire de l’exercice à l’extérieur et se rendre au travail s’ils ne peuvent pas travailler de chez eux. Les chiffres montrent que sans action, la deuxième vague pourrait être pire que la première, quelque chose Le Premier ministre a déclaré: « Je crains qu’aucun Premier ministre responsable ne puisse ignorer le message de ces chiffres. Boris Johnson a annoncé de nouvelles règles nationales pour l’Angleterre (Photo: AP Photo / Alberto Pezzali, Pool) » Nous connaissons le coût de ces restrictions – l’impact sur les emplois et les moyens de subsistance, et la santé mentale des gens. Personne ne veut imposer ces mesures. « Il a dit qu’il espérait que la période allant jusqu’au 2 décembre serait assez longue pour que les mesures fonctionnent. » Nous avons toutes les raisons de croire que ce sera le cas, mais nous serons motivés par la science et nous allons voir où nous en sommes », a-t-il dit. M. Johnson s’est dit« optimiste »parce que le taux R n’était« pas tellement au-dessus de un ». Il a ajouté:« Si nous pouvons le ramener en dessous de un alors, comme vous sachez, il commence à diminuer de moitié et c’est là que nous voulons aller, et nous pensons que ce paquet le fera, mais nous serons guidés par les preuves. »Sir Patrick Vallance a déclaré:« Si nous faisons tous ce que nous sommes censés faire pendant cela, le R va baisser. «Si nous pouvons obtenir R bien en dessous de un, il commence à diviser par deux et nous nous retrouvons dans une bien meilleure position, mais je ne pense pas que ce soit une situation où dans quatre semaines nous disons simplement « Eh bien, tout est revenu à la normale », il faudra encore des restrictions pendant l’hiver jusqu’à ce que les nouvelles mesures entrent en vigueur au printemps et que de nouvelles choses arrivent. « Quatre semaines avec une très bonne réduction de R ferait une grande différence. »M. Johnson a déclaré qu’ils examineraient attentivement ce qui se passait dans différents domaines et détermineraient quel niveau serait approprié lorsqu’ils sortiraient des mesures.

Il Mongetto Sauce tomate artisanale italienne aux artichauts (Sugo di carciofi) - Pot 180g L'Italie ne se contente pas de produire d'excellentes et authentiques pâtes. En voici l'exemple avec cette sauce tomate aux artichauts qui accompagnera délicieusement bien vos pâtes.Son goût raffiné vous tentera même à la déguster nature sur du pain en tant que

Il Mongetto Sauce tomate artisanale italienne aux artichauts (Sugo di carciofi) - 3 pots de 180g L'Italie ne se contente pas de produire d'excellentes et authentiques pâtes. En voici l'exemple avec cette sauce tomate aux artichauts qui accompagnera délicieusement bien vos pâtes.Son goût raffiné vous tentera même à la déguster nature sur du pain en tant que

Baby-foot Roberto Sport COLLEGE PRO Le baby-foot College Pro est la version luxe du modèle College. Qui dit luxe dit sobriété et c’est pour cela que la gamme de couleur n’est plus aussi fantaisiste mais reste très classique avec un bleu roi ou un gris foncé. Plus lourd, sa stabilité s’en trouvera également renforcé, parfait pour un collège ou

LBA Home Ventilateur de plafond DC Design 132 cm gris argent avec lampe LED télécommande LBA HOME Ventilateur de plafond DC 132 cm, gris argenté, diffuseur ABS et opale. Modèle: "LuKaila Silver" Lukaila est un ventilateur de plafond moderne DC qui comprend un kit d'éclairage avec la technologie LED. Il est en grande partie inspiré par une marque bien connue, cela dit en général que les

APF Pompe à chaleur piscine Pure Evo 28 kw Pure Evo 28 , Profiter de son grand bassin toute la saison ?La pompe à chaleur piscine PURE EVO 28 Appareil monophase qui se distingue par sa capacité à être relativement écologique ainsi qu'économique en réusissant la prouesse de produire 6 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme Ces gains ne seront que

APF Pompe à chaleur piscine Pure EVO 21 kw Tri Pure Evo 21 tri , Envie d'élargir la saison de piscine ?La pompe à chaleur piscine PURE EVO 21 tri Appareil triphasé qui se distingue par sa capacité à être relativement écologique ainsi qu'économique en réusissant la prouesse de produire 6 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme Ces gains ne seront que plus