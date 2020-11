Keir Starmer se bat pour empêcher la guerre civile travailliste alors que Len McCluskey exhorte le retour de Jeremy Corbyn

Sir Keir Starmer lutte pour empêcher une nouvelle guerre civile dans son parti après avoir empêché Jeremy Corbyn de siéger en tant que député travailliste.Len McCluskey, le secrétaire général du puissant syndicat Unite, a lancé une menace voilée extraordinaire au dirigeant travailliste en le pressant «dans les termes les plus forts de se retirer du gouffre» et de réintégrer le whip du parti à l’ancien chef. Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Mais Sir Keir a insisté sur le fait que le processus disciplinaire actuel du Labour avait perdu la confiance de la communauté juive et que M. Corbyn a sapé son approche de «tolérance zéro» en matière de lutte contre l’antisémitisme. , provoquant le tollé des principaux groupes juifs.M. Corbyn n’avait passé que 19 jours suspendu par le parti travailliste après sa réponse à l’égalité et Rapport de la Commission des droits de l’homme qui a conclu que le parti avait enfreint les lois sur l’égalité à trois reprises sous sa direction.M. Corbyn avait suggéré à l’époque que les accusations d’antisémitisme dans le travail sous sa direction avaient été exagérées, mais cette semaine, l’ancien dirigeant a admis que c’était Ce n’est pas vrai, dans une déclaration qui a apparemment ouvert la voie à son retour.Jeremy Corbyn devant son domicile à Finsbury Park, Londres, aujourd’hui, après la levée de sa suspension du parti (Photo: Getty) M. Corbyn, qui a été informé de la décision par le whip en chef Nick Brown, ne peut pas siéger en tant que député travailliste à la Chambre des communes.Si le whip est toujours suspendu au moment des prochaines élections, le parti travailliste pourrait présenter un candidat différent pour son siège d’Islington North. la décision du whip du parti serait maintenue «sous contrôle», mais son porte-parole a refusé de donner des détails sur ce que cela signifierait ou si la suspension expirerait automatiquement après six mois. M. McCluskey a tweeté: «La persécution continue de Je Remy Corbyn, un politicien qui a inspiré des millions de personnes, par une direction capitulant devant la pression extérieure sur les procédures du parti risque de détruire l’unité et l’intégrité du Parti. J’exhorte Keir Starmer dans les termes les plus forts à se retirer du bord. » En savoir plus Comment la « tolérance zéro » de l’antisémitisme de Keir Starmer est sapée par les propres processus du Labour Sir Keir n’a pas été en mesure de bloquer le NEC levant la suspension de M. Corbyn parce que le rapport de l’EHRC avait statué que l’ingérence des dirigeants dans les questions disciplinaires enfreignait la loi sur l’égalité. -Sémitisme directeur général Gideon Falter a déclaré: «Nous avons été escroqués. Retenir le fouet de Jeremy Corbyn, c’est offrir des miettes à la communauté juive.

