Keir Starmer prend ses distances avec les années Corbyn, mais les conservateurs continueront de pousser le leader travailliste

La guerre civile ouvrière contre la crise de l’antisémitisme présente une opportunité politique pour les conservateurs dont ils sont déterminés à tirer le meilleur parti. Dans les minutes où la Commission pour l’égalité et les droits de la personne a conclu que le parti avait enfreint la loi, Amanda Milling, coprésidente des conservateurs – l’un des principaux chiens d’attaque de Boris Johnson – a accusé Keir Starmer de partager la responsabilité avec Jeremy Corbyn.Michael Gove a poursuivi par une lettre au dirigeant travailliste exigeant qu’il réponde à huit questions sur le scandale, concluant: sur l’antisémitisme avec le recul, mais vous avez apparemment trouvé beaucoup plus difficile de trouver le caractère moral et l’épine dorsale pour faire ce qui était juste à l’époque. Sir Keir s’est dit « déçu » de la réponse de M. Corbyn au rapport de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC) (Photo: Leon Neal / Getty) Les conservateurs ont envoyé à leurs partisans un message intitulé: « Keir Starmer est l’homme de Corbyn. »La bataille pour relier Sir Keir à son prédécesseur est évidemment rendue beaucoup plus difficile par le fait que M. Corbyn a maintenant été suspendu pour sa réponse au rapport de l’EHRC. Le nouveau dirigeant n’aurait guère pu démontrer plus clairement sa détermination à tourner une nouvelle page – même s’il insiste sur le fait que la décision a été prise par le secrétaire général David Evans, plutôt que par lui personnellement.Sir Keir a déclaré vendredi que M. Corbyn avait été prévenu à l’avance il prévoyait de frapper quiconque tenterait de minimiser l’ampleur du problème au sein du parti travailliste, suggérant que l’ancien dirigeant n’aurait pas dû être surpris lorsqu’il a été sanctionné pour avoir fait exactement cela. Il a également souligné qu’en fonction du résultat de l’enquête du parti, M. Corbyn pourrait finir par être expulsé définitivement. L’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn a été suspendu du parti à la suite de sa réponse au rapport de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (Photo: Victoria Jones / PA) Un sondage rapide réalisé par YouGov a révélé que 58% des électeurs soutenaient la suspension avec seulement 13% d’opposition ; parmi ceux qui ont voté pour les travaillistes l’année dernière, les chiffres étaient de 41 à 26. Un sondage Ipsos MORI, mené avant les conclusions de l’EHRC, donne aux travaillistes une avance de cinq points sur les conservateurs. Sir Keir pourrait être tenté de penser que son combat principal est désormais interne. : La suspension de M. Corbyn a mis en colère les membres travaillistes de gauche et plusieurs députés ont déjà rendu public des demandes de réintégration. Lire la suite Keir Starmer dit «aucune raison» pour la guerre civile travailliste après la suspension de Jeremy Corbyn pour rapport sur l’antisémitisme. Mais cela peut être une erreur. Le public n’aura pas oublié que le dirigeant actuel a siégé avec bonheur dans le cabinet fantôme pendant trois ans, dénonçant l’antisémitisme mais n’allant jamais jusqu’à démissionner sur la question. Il a déclaré à la BBC que «ce n’était pas ma responsabilité. », Ajoutant:« Au cours de nos discussions au sein du cabinet fantôme, la question de l’antisémitisme a été soulevée et je me suis fermement prononcée contre cela. La dirigeante adjointe, Angela Rayner, s’est excusée en disant: «Je pense que j’ai échoué dans le cabinet fantôme, j’en assume la responsabilité.»

