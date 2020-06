Keanu Reeves et Alex Winter prononcent le discours de Bill et Ted San Dimas – / Film

le Bill & Ted la série est connue comme la plus belle comédie de science-fiction sur une paire de stoners qui voyagent à travers le temps. Et dans les moments difficiles comme ceux-ci, nous avons besoin d’un peu de temps en temps. Bill & Ted étoiles Keanu Reeves et Alex Winter sont à la hauteur de la réputation de leurs films en faisant une apparition surprise à la cérémonie de remise des diplômes virtuelle du lycée de San Dimas, la même école où L’excellente aventure de Bill & Ted se déroule.

Dans leur court message à la promotion de San Dimas, ils avaient des choses douces et encourageantes à dire sur l’environnement actuel et une confirmation importante: le football du lycée de San Dimas règne en effet.

Keanu Reeves et Alex Winter ont rendu hommage à leur alma mater fictif d’alter egos en faisant une apparition surprise au début du lycée de San Dimas, surprenant la promotion de 2020 avec un court message sur la fête (de manière responsable). Vous pouvez regarder la vidéo dans le lien ci-dessous.

Merci Alex @Winter et Keanu Reeves d’avoir rendu notre journée étudiante EXTRA spéciale et merci à @Kimbalow de leur avoir souhaité bonne chance à nos étudiants! #SDorDie https://t.co/qbyD14Xr01 pic.twitter.com/NY6fYfq06H – San Dimas High (@SanDimasHS) 3 juin 2020

Il est agréable de voir à quel point Reeves et Winter sont heureux de s’adresser aux étudiants tout en rendant hommage aux rôles bien-aimés qui ont aidé à lancer leur carrière respective (mais malheureusement, plus de Reeves que de Winter). Regardez Reeves portant fièrement son Bill & Ted T-shirt! Regardez son sourire étourdi! Il suffit d’éclairer votre journée pendant quelques secondes avant de revenir à la sombre réalité. Bien que nous puissions peut-être remonter le moral si cela Bill et Ted face à la musique jamais une remorque ne sort.

Bill et Ted face à la musique devrait encore sortir cette année, car aucune annonce n’a été faite pour savoir si la suite tant attendue a été repoussée depuis sa date de sortie en août. Le film suivra Winter et Reeves reprenant leurs rôles de Bill et Ted, respectivement, tout en présentant une foule de nouveaux visages, y compris Brigette Lundy-Paine comme Billie Logan, la fille de Ted; et Samara Weaving comme Thea Preston, la fille de Bill. William Sadler est de retour en tant que Grim Reaper, et Barry éclater Anthony Carrigan joue le méchant du film. Les autres acteurs incluent Jillian Bell, Kid Cudi, Beck Bennett, Holland Taylor, et Kristen Schaal. Galaxy Quest réalisateur Dean Parisot dirige un script à partir de Chris Matheson et Ed Solomon.

Voici le synopsis de Bill et Ted face à la musique:

Endurant désormais la monotonie de la vie d’âge moyen, William ‘Bill’ S. Preston, Esq. et Theodore ‘Ted’ Logan sont avertis par un visiteur de l’avenir de la nécessité de créer une chanson qui sauvera toute vie sur Terre et dans l’univers entier. Les deux travaillent avec leurs familles, de vieux amis, des musiciens célèbres et entre eux pour terminer la tâche.

Bill et Ted face à la musique devrait encore ouvrir dans les salles 22 août 2020.

Articles sympas du Web: