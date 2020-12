Keanu Reeves et Alex Winter discutent de leurs liens et de leur renommée

Meilleurs amis fictifs et réels Keanu Reeves et Alex Winter a expliqué comment leur relation a duré plus de 30 ans depuis le processus d’audition du premier Bill et Ted film dans Excellente aventure (1989) au récent Face à la musique (2020). Pour promouvoir le film sur Blu-Ray et DVD, la paire apparu sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon pour partager des histoires sur le fait de réussir enfin à cause du film, les aventures de la renommée attachée à leur implication dans la franchise et les choses qu’ils ont faites pour se préparer au troisième film après une interruption de 29 ans depuis Faux voyage (1991).

Souvenirs « Bill & Ted » de Keanu Reeves et Alex Winter

Winter a réfléchi à la possibilité de se projeter enfin jusqu’à ce que lui et Reeves reviennent dans le personnage et interprètent les voix. « Les écrivains [Ed Solomon and Chris Matheson]nous regardaient comme, vont-ils le faire? « il a ri. L’acteur et réalisateur s’est lié avec sa co-star Reeves bien qu’il ne pensait pas qu’ils obtiendraient le rôle. » Nous sommes devenus amis sur le circuit d’audition ardu, « Winter suite. Hôte Jimmy Fallon a révélé qu’il n’aimait pas les auditions et est venu en révéler Bill et Ted attirail lui-même, y compris leurs céréales de petit-déjeuner à la cannelle. Le couple l’a averti en plaisantant de ne pas manger les céréales vintage. Winter mentionné lors de la sortie du premier film, ni lui ni Reeves n’ont été informés par Orion Pictures ou MGM d’articles de marque et se souvient avoir trouvé Bill et Ted– des articles d’épicerie à thème. Lorsque le sujet est passé à la nomination aux Grammy Awards pour Face à la musique bande son, l’attention s’est concentrée sur Reeves allant au-delà de l’apprentissage de plusieurs instruments lors de leur performance musicale lors d’un mariage. « Keanu a en fait appris tous les instruments qu’il jouait, ce qui était hilarant », a déclaré Winter, avec Reeves ajoutant qu’il avait appris une note de chacun d’eux. le Matrice star a joué du thérémine, de la cornemuse, de la trompette et d’autres instruments de percussion. Winter a chanté la gorge. Bill et Ted affrontent la musique est disponible sur les médias domestiques.

Jimmy éclate le millésime #BillAndTed céréales pour Keanu Reeves & Alex @Hiver 🥣 #FallonTonight pic.twitter.com/Fry0UHKwvw – Le spectacle de ce soir (@FallonTonight) 2 décembre 2020

