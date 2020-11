Keanu Reeves et Alex Winter célèbrent la Journée mondiale de la gentillesse

Au cas où vous ne saviez pas ce que c’est aujourd’hui, Bill & Ted: Face à la musique étoiles Keanu Reeves, et Alex Winter a pris le temps de rappeler aux fans que c’était la Journée mondiale de la gentillesse. Le PSA enregistré montre les deux stars par vidéoconférence pour partager leur message d’unité. Les deux ont parlé aux fans après leurs présentations respectives. « Souviens-toi, tu peux être gentil aujourd’hui, » dit Reeves avec la main typique de Ted « Theodore » Logan. « Vous pouvez être gentil demain. Vous pouvez être gentil après-demain. En fait, vous pourriez être gentil à tout moment. » L’hiver s’est fermé, commençant le message de signature du duo, « Et n’oubliez pas d’être excellents l’un envers l’autre. » « Et faire la fête, » Reeves, qui s’est rasé la tête probablement pour Matrice 4, ajoutée. Le clip s’est terminé avec l’introduction par Winter des contributions des fans faisant leurs meilleures impressions Bill & Ted. Face à la musique est devenu un succès auprès des critiques et du public au cours de la saison cinématographique limitée de 2020 avec sa sortie simultanée en salles et PVOD. Le film est devenu le cinquième titre PVOD le plus populaire pendant la pandémie, selon The Hollywood Reporter.

Bill & Ted: Face the Music Synopsis and Production Details

Réalisé par Dean Parisot (Galaxy Quest) et rédigé par Ed Solomon et Chris Matheson, Bill & Ted: Face à la musique suit le duo qui cherche la chanson qu’il a écrite et qui rassemble le monde. Les aider sont leurs filles, jouées par Brigette Lundy-Paine et Tissage Samara, qui essaie de rassembler le plus grand groupe de l’histoire. Il met également en vedette Holland Taylor, Kristen Schaal, Kid Cudi, William Sadler, Anthony Carrigan, Jillian Bell, Erinn Hayes, Jayma Mayes, et Hal Landon, Jr. Le film est disponible en numérique, Blu-Ray et DVD.

