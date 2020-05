Keanu Reeves doit terminer son tournage de Matrix 4 avant son John Wick Chapter 4

– Publicité –



Keanu Reeves est un acteur très demandé en ce moment. La prochaine trilogie John Wick s’est avérée si populaire que non seulement son quatrième film est en route, mais aussi le quatrième épisode de la franchise Matrix, que l’acteur a joué pour la dernière fois en 2003.

En tant que réalisateur des trois précédents épisodes de la célèbre franchise John Wick, ainsi que du quatrième film à venir, qui a également travaillé avec le doublé de Reeves sur les films Matrix, Chad Stahelski est maintenant parfaitement placé pour fournir une mise à jour sur ces actions des films.

Et maintenant, il s’avère que les deux films ne sortent pas le même jour, d’autant plus que le film John Wick 4 va certainement être retardé à cause de cette quarantaine, et aussi du fait que Reeves a encore beaucoup de Le Matrix 4 est parti pour lui tirer dessus.

Le directeur d’action des films ou les deux de la franchise a partagé sa pensée avec certaines des sources. Il a dit qu’entre combien ils veulent étendre le John Wick, il suffit d’appeler qu’une franchise et la pandémie ne pouvaient pas dire la date de sortie.

Ensuite, c’est à peu près sûr que nous ne savons toujours pas quand seront les dates de sortie de la quatrième partie des films de la franchise. Mais, cela devient maintenant clair pour les fans des films et de la franchise, dont ils ont besoin ou doivent attendre. Les dates de sortie des films pourraient même être retardées d’un an, rien n’est garanti.

Pour l’instant, nous savons que les productions sont encore à gauche, il pourrait y en avoir une de moins et une de plus, nous ne savons pas quand la bande-annonce sortira. Espérons le meilleur pour que les films sortent bientôt pour les fans.

