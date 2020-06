– – –

Keanu Reeves devient-il membre de MCU en tant que Moon Knight ou non? Nous n’avons pas attendu d’annonce d’accord beaucoup plus que Marvel & # 39; s Moon Knight et la série Disney +. Eh bien, sans surprise, nous devons en attendre plus. Décevant non? Sans revenir en arrière, lisez cet article et découvrez la raison. Poursuivre le défilement.

Dans l’industrie du divertissement, John Wick et la star de Matrix, Keanu Reeves, sont l’option la plus appropriée de Marvel Studios pour incarner le justicier perturbé Marc Spector alias Moon Knight.

Merveilles et Moon Knight

L’un des utilisateurs des médias sociaux a partagé l’histoire de The Geeks WorldWide via les médias sociaux et affirme que quelqu’un dans Marvel Studios est très impatient que Keanu Reeves rejoigne l’univers cinématographique Marvel. L’utilisateur a également ajouté qu’il pensait que Moon Knight It convenait parfaitement à l’acteur populaire.

Une histoire compliquée de Moon Knight

Sans aucun doute L’histoire de Moon Knight est compliquée. En revanche, clairement mûr pour une adaptation Disney + TV. Il s’articule autour du parcours de Marc Spector. Il était l’enfant d’un père rabbin. Né et grandi à Chicago, il devient un boxeur poids lourd avant de s’enrôler en tant que Marine américaine. De sa carrière militaire à sa participation à une fouille archéologique en Égypte, l’histoire garde chaque lien dans un seul fil. Il nous conduit à une statue du dieu égyptien de la lune Khonshu a été découverte.

Plus loin, dans une nuit glaciale, Spector est laissé pour mort sur le site de fouille. Khonshu le dieu de la lune l’attend en transe. Tout se passe pour une bonne raison, voici celle-là. Il a demandé à Spector s’il devenait son incarnation sur Terre, il le laisserait vivre. Et ici, il se réveille et tourne Moon Knight. Et nous avons découvert qu’il souffrait d’un trouble dissociatif de l’identité.

Marc Spector maintenant avec les pouvoirs de Moon Knight choisit de devenir un combattant du crime. Avec tout l’argent qu’il a gagné dans son service à vie, Spector utilise sa richesse pour mieux lutter contre le crime. Et comment pouvons-nous oublier ses différents pseudonymes, l’un d’entre eux, Steven Grant, et l’autre chauffeur de taxi, Jake Lockley?

Rumeurs vs réalité

Revenons aux rumeurs, nous voulons dire que les rumeurs sont des rumeurs jusqu’à ce qu’elles soient clarifiées par les créateurs. Mais s’il y a du bruit qui fait la une des journaux dans les couloirs d’une industrie, cela signifie que quelque chose cuit.

C’est un secret de polichinelle que Marvel Studios essaie de trouver un moyen d’intégrer Reeves dans l’univers cinématographique Marvel depuis un certain temps. Et nous, les fans, avons toujours suggéré le nom de l’acteur dans les listes de souhaits. En dehors de tout cela, la nouvelle a été diffusée par les déclarations du patron de Marvel, Kevin Feige.

Dans une interview, il a déjà parlé de ses efforts pour amener Reeves au MCU. « Nous lui avons parlé dans presque tous les films que nous réalisons », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas quand, si ou s’il rejoindra jamais le MCU, mais nous voulons trouver la bonne façon de le faire. »

Les fabricants donnent des panneaux et les fans suggèrent qu’ils veulent voir l’acteur canadien devenir membre du MCU. Maintenant, c’est à lui de décider s’il le veut ou non.

