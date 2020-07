Kaze and the Wild Masks – Le classique des années 90 à nouveau annoncé sur PS4

SOEDESCO et le studio de développement PixelHive ont à nouveau publié le classique de la plate-forme des années 90 dans le cadre du Summer Game Fest Kaze et les masques sauvages connu pour PS4, Xbox One, Switch et PC.

Avec des graphismes en pixel art animés à la main, une action classique à défilement latéral et un lapin orageux comme protagonistes Kaze et les masques sauvages les joueurs remontent aux années 90, lorsque les animaux dominaient la journée avec verve. En plus de courir et de sauter, les joueurs peuvent acquérir des masques et utiliser les pouvoirs des masques pour pratiquer des compétences spéciales telles que voler dans les airs et nager sous l’eau.

André Schaan, PDG du studio de développement brésilien PixelHive, est ravi que son jeu soit disponible sur console.

«Depuis les premiers stades de développement, nous avons toujours pensé à une version console du jeu. Kaze and the Wild Masks englobe tous les éléments de plateforme classiques des années 90 et nous pensons que les versions Steam et console compléteront vraiment le jeu à leur manière. Nous avons hâte d’apporter un gameplay nostalgique avec un look moderne aux consoles d’aujourd’hui. «

Quand exactement Kaze et les masques sauvages apparaît, n’est pas encore clair pour le moment.