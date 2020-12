Kayn, Kayle et Fizz recevront des nerfs dans le patch 10.25 de la ligue

in

Riot est sur le point d’en nerf plusieurs League of Legends champions qui ont été en synergie avec les nouveaux articles de pré-saison.

Aujourd’hui, il a été révélé que Kayle, Kayn, Fizz, Jhin et d’autres devaient recevoir des nerfs dans le prochain Ligue patch 10.25. Plusieurs de ces champions ont réussi à obtenir des taux de victoire élevés en file d’attente solo, car leurs kits sont plus compatibles avec certains articles en pré-saison.

Kayn, par exemple, est en synergie avec la nouvelle lame du crépuscule de Draktharr aux côtés d’autres objets de létalité comme Eclipse, mais il peut devenir invisible après chaque tuer avec la nouvelle capacité de la lame du crépuscule. Il a trouvé le succès avec la construction de la létalité pure, en particulier sur Blue Kayn (Shadow Assassin), car il peut s’échapper tout aussi facilement.

Au cours des deux derniers jours, Kayn a enregistré un taux de victoire impressionnant de 54,09% en Platine et en file d’attente solo supérieure. Kayle, en revanche, a un taux de victoire de 54,05% dans la voie supérieure et Fizz a obtenu un taux de victoire de 53,08% dans la voie médiane, selon League of Graphs.

Aperçu du patch 10.25: Il y a beaucoup de choses ici et nous travaillons toujours sur de nombreux détails, donc certaines choses pourraient changer au moment où nous aurons tout verrouillé. pic.twitter.com/qhDVKHfbj1 – Mark Yetter (@MarkYetter) 30 novembre 2020

Morgana mid, Annie, Galio, Samira et Jhin devraient également recevoir des nerfs.

Samira a été considérée comme maîtrisée depuis ses introductions en raison de l’immense production de dégâts, du maintien et du potentiel de fin de partie qu’elle possède, tandis que Jhin peut collecter facilement des piles de Dark Harvest et produire des dégâts élevés s’il crée une létalité pure. Mais les deux champions devraient recevoir quelques coups sûrs, ce qui pourrait réduire leur taux de victoire dans la voie du bas.

Ligue Le patch 10.25 devrait être mis en ligne le 9 décembre.

