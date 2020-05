Kawasaki Ninja 300 Vs KTM RC 390

Voici une vidéo de course appropriée entre Kawasaki Ninja 300 et KTM RC 390. Voyez vous-même lequel est le plus rapide et remporte la course!

Avec un budget de 4 Lakhs, vous avez quelques vélos de sport que vous pouvez acheter. Si vous voulez vers la fin de votre budget, vous avez les KTM RC 390, Kawasaki Ninja 300 et TVS Apache RR310. Auparavant, la liste incluait également la Yamaha R3, mais elle a maintenant été abandonnée.

D’après les critiques en ligne, KTM RC 390 et Kawasaki Ninja 300 sont votre meilleur pari. Leurs deux prix d’ex-showroom sont inférieurs à Rs 3 Lakhs et les deux sont incroyables chez eux. Voici une course entre eux pour vous aider dans cette confusion. Jetez-y un coup d’œil!

L’un est un stock KTM RC 390 tandis que le Ninja 300 obtient un silencieux d’échappement de performance personnalisé. Au début, vous pouvez voir que le RC 390 prend une longueur d’avance. Vous pouvez voir les deux vélos traverser facilement une vitesse de 150 km / h. Sur Ninja 300, vous pouvez le voir atteindre 187 km / h. C’est quelque chose qui vous rendra fier si vous êtes un propriétaire de Ninja.

La KTM RC 390 parvient à rester en tête la plupart du temps, mais vers l’arrivée, elle perd face à Kawasaki Ninja 300 à vitesse maximale. Vous pouvez voir ce dernier remporter la course par un simple coup de fouet. Nous ne savons pas si la configuration de l’échappement a contribué à cela, mais malgré tout, le RC 390 est légèrement plus puissant que Ninja.

Quant à la moto de sport KTM, elle dispose d’un moteur monocylindre de 373 cm3 refroidi par liquide, qui produit 43 ch et 35 Nm de couple maximal. Le moteur est associé à une boîte de vitesses à 6 vitesses. La vitesse de pointe sur papier du RC 390 est de 167 km / h, mais nous pouvons clairement le voir toucher cette limite. Sur les papiers, il est plus rapide et plus léger que le Ninja.

Le japonais, en revanche, obtient un moteur bicylindre de 296 cm3 refroidi par liquide qui est bon pour 39 BHP et 28 Nm de couple de pointe. Il obtient une boîte de vitesses à 6 vitesses. La vitesse maximale déclarée du Ninja 300 est de 180 km / h. La RC passe de 0 à 100 km / h en 5,9 secondes, tandis que la Ninja 300 fait de même en 6,6 secondes. Une petite mais notable différence.

Pour le moment, Kawasaki a abandonné le Ninja 300. Il obtiendra bientôt un moteur conforme BS6 et sera de retour sur le marché. Les rapports suggèrent qu’il y a des chances de hausse des prix les plus bas avec la transition BS6. Il y a deux ans, il a reçu une baisse de prix importante et un ABS double canal, qui a racheté le prix à 2,98 Rakh Lakhs (ex-showroom).