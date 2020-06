Kawasaki Ninja 1000SX amélioré avec sa mise à jour BS6

Kawasaki a lancé le BS6 Ninja 1000SX en Inde pour un prix de Rs 10,79 lakh, ce qui est 50 000 Rs plus cher qu’auparavant et il contient de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour un prix supplémentaire.

Kawasaki avait constamment mis à jour sa gamme complète pour se conformer à la norme BS6 au cours du mois dernier et la dernière moto à rejoindre la gamme est la BS6 Ninja 1000SX 2020. La BS6 Kawasaki Ninja 1000SX 2020 a été lancée dans le pays pour un prix de Rs 10,79 lakh, ex-showroom. L’itération BS6 du Ninja 1000SX coûte Rs 50 000 plus cher que son homologue BS4.

Le Kawasaki Ninja 1000SX 2020 est non seulement livré avec un moteur mis à jour, mais il dispose désormais également de plus de fonctionnalités. Le Ninja 1000SX continue de venir en Inde via la route SKD (semi-knocked down) comme auparavant. Kawasaki a ouvert des réservations pour la nouvelle moto chez tous ses concessionnaires. Pouvez-vous déjà voir la plus grande différence avec la nouvelle moto? Eh bien, cela doit être la nouvelle extrémité d’échappement simple qui peut être conçue au lieu de la configuration d’échappement quad de chaque côté vue sur le vélo précédent.

Sinon, stylistiquement, la moto reste plus ou moins inchangée. Il se poursuit avec la même configuration de phares à LED double avec un pare-brise réglable en quatre directions. Le BS6 Ninja 1000SX est offert en deux couleurs en Inde: gris graphite métallisé / noir Diablo métallisé et vert flamboyant émeraude / gris carbone métallisé / gris carbone métallisé / gris graphite métallisé. Il y a peu de nouvelles fonctionnalités supplémentaires ainsi que de nouveaux clignotants LED et un tableau de bord couleur TFT de 4,3 pouces qui est également livré avec une connectivité Bluetooth.

Le Ninja 1000SX continue d’être propulsé par un moteur à quatre cylindres en ligne de 1043 cm3 qui produit 140 ch et 11 Nm de couple maximal. Pour 2020, le moteur a été mis à jour avec des soupapes d’étranglement électroniques pour un actionnement plus précis des gaz. En ce qui concerne les aides à la conduite électroniques, la moto dispose de trois modes de puissance et d’un système de contrôle de traction à trois niveaux basé sur IMU. L’itération BS6 bénéficie également d’une fonction de régulateur de vitesse supplémentaire. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses à 6 vitesses avec embrayage à glissement et assistance et à un nouveau levier de vitesses rapide bidirectionnel.

Les fondements de la moto restent cependant inchangés. À l’avant, la Ninja 1000SX est dotée d’une fourche inversée de 41 mm entièrement réglable tandis que l’arrière bénéficie d’une suspension mono-amortisseur réglable à la fois pour la précharge et l’amortissement en détente. Fonctions de freinage et effectuées par deux disques de 300 mm à l’avant avec étriers montés radialement et un disque de 250 mm à l’arrière avec ABS à double canal. La moto roule sur des roues de 17 pouces chaussées de pneus radiaux Bridgestone Battlax S22. Les mises à jour incluent également une ergonomie légèrement meilleure pour le pilote passager avec un siège plus épais et plus large pour plus de confort. Le modèle 2020 pèse également moins qu’auparavant, grâce à une configuration d’échappement plus compacte et légère.