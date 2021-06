Katla : que nous réserve la nouvelle série thriller scandinave de Netflix ?

Netflix ne cesse d’agrandir son catalogue avec des titres venant des quatre coins du monde entier qui méritent le coup d’œil. Après « Ragnarök » ou encore « Les Meurtres de Valhalla », la plateforme de streaming américaine vient de mettre à disposition de ses abonnés depuis le 17 juin, une nouvelle série scandinave intitulée « Katla ». Il s’agit d’un mélange de drame, de thriller et de science-fiction qui a été réalisé par Baltasar Kormákur et Sigurjón Kjartansson, qui sont également à l’origine de « Trapped ». Mais avant de se lancer dans cette aventure venue d’Islande, parlons d’abord de ce qu’il y a à savoir sur la série.

« Katla », un vrai volcan islandais

On sait très bien que l’Islande est un pays où les volcans règnent en maitre et « Katla » en fait justement partie. Le volcan existe donc bel et bien et il est même classé comme l’un des volcans les plus dangereux du pays. D’après les archives islandaises, c’est en 1918 que le volcan s’était réveillé pour la dernière fois et avait recouvert de cendre plus de la moitié du pays en causant au passage d’énormes dégâts. Actuellement, il est encore actif, mais ne présente pour le moment aucun grand danger, même si son activité reste très surveillée par les experts.

De quoi ça parle et avec qui ?

Composée de huit épisodes pour cette première saison, la série « Katla » qui a été réalisée par Baltasar Kormákur et Sigurjón Kjartansson est justement basée sur cette peur constante que le volcan se réveille de nouveau et cause de nouveaux dégâts ou des pertes humaines. Tout cela à travers une histoire folklorique mélangeant le côté dramatique, fantastique, avec une petite touche d’horreur. Une série qui promet aux téléspectateurs beaucoup de surprises et de rebondissements, mais aussi une superbe occasion de découvrir d’incroyables paysages islandais.

« Katla » nous emmènera donc suivre l’histoire de ce qui reste des habitants de la petite ville de Vik qui un an auparavant a été touchée par la violente éruption du fameux volcan sous-glaciaire. Une tragédie qui a ainsi fait fondre la glace et qui a poussé les habitants à évacuer la région. Mais, ce n’est pas tout, puisque plusieurs personnes ont aussi disparu durant l’éruption et n’ont jamais été retrouvées. Un an donc s’est écoulé depuis les évènements et le reste des habitants de la ville de Vik ont réussi à se remettre de la tragédie même si la région ressemble de plus en plus à une scène d’un film apocalyptique. Et dans ce chaos, comme beaucoup d’autres habitants, Gríma est depuis un an à la recherche de sa sœur qui a disparu durant l’éruption ou du moins de son corps, mais elle n’a jamais rien trouvé.

C’est alors qu’un jour, un évènement des plus étranges va totalement chambouler le quotidien de la petite ville, puisqu’une jeune femme, pratiquement recouverte de cendres, réapparait de nulle part. Il s’agit de la sœur disparue de Gríma. Comme si cela ne suffisait pas, d’autres disparus vont également réapparaitre, sans aucune explication logique. Les habitants vont devoir découvrir ce qui s’est passé et comprendre ce qui est arrivé à ces personnes qui ont disparu pendant plus d’une année. Que renferme alors le volcan « Katla » ? Ces disparus qui sont revenus d’entre les morts sont-ils vraiment les mêmes personnes ? On vous laisse le découvrir vous-même.

Côté casting, nous verrons évidemment de grands acteurs et actrices islandais pour interpréter les personnages de la série. « Katla » mettra ainsi en scène, Guðrún Ýr Eyfjörð dans le rôle de Gríma, Íris Tanja Flygenring dans le rôle d’Ása, Ingvar Eggert Sigurðsson dans le rôle de Þór et Aliette Opheim dans le rôle de Gunhild.

Si vous êtes donc un fan du genre thriller, fantastique, horreur et dramatique, sachez que la première saison de « Katla » est déjà disponible depuis le 17 juin sur Netflix. Une nouvelle série mystique et inquiétante qui démontre encore une fois l’incroyable imagination des productions scandinaves.