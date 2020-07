Kathy Sullivan: l’astronaute-aquanaute se connecte à la station spatiale après une plongée en haute mer

Kathy Sullivan, le premier astronaute à plonger sur Challenger Deep, le point le plus profond de la Terre, et le pilote Victor Vescovo ont parlé à l’équipage à bord de la Station spatiale internationale, y compris les astronautes de la NASA Bob Behnken, Doug Hurley et Chris Cassidy, alors qu’ils étaient en mer à bord du DSSV Navire de chute de pression le 7 juin 2020.

« Il s'agit de Chris Cassidy, Bob Behnken et Doug Hurley sur la Station spatiale internationale, merveilleux de vous entendre et de vous connecter de l'espace à la surface », ont déclaré par radio les astronautes de la NASA au DSSV Pressure Drop, le navire de soutien du premier et unique commercial du monde. -véhicule à immersion profonde certifié, pleine profondeur océanique, ou DSV. « C'est formidable de vous connecter », a répondu Kathy Sullivan, qui, quelques heures plus tôt, était revenue de la plongée à Challenger Deep, le point le plus profond de la Terre. « Victor Vescovo, le pilote du [DSV] Facteur limitatif, et je suis de retour sur le navire de surface à ce stade. « « Kathy est la première astronaute à descendre au fond de l'océan », a déclaré Vescovo, « et la première femme. Nous sommes donc très fiers d'elle. » Le 6 juin, Sullivan est devenue la huitième personne et la première femme à atteindre le fond de la fosse des Mariannes, une dépression de près de 11 kilomètres dans l'océan Pacifique occidental appelée «Challenger Deep». Trente-six ans plus tôt, lors de la première de ses trois missions spatiales en tant qu'astronaute de la NASA, Sullivan est devenue la première femme américaine à marcher dans l'espace. « Cela ressemblait un peu plus au paysage lunaire qu'à tout ce que j'ai vu sur cette planète jusqu'à présent », a déclaré Sullivan, décrivant le fond marin aux trois astronautes de la NASA en orbite à 250 miles (400 km) au-dessus de la Terre. « Nous avons passé environ une heure et demie au fond [and] rendez-vous avec l'un de nos atterrisseurs autonomes. « « C'est exceptionnel Kathy, félicitations, quelle grande réussite », a déclaré Cassidy, le commandant de l'équipage de la station spatiale Expedition 63 et un ancien US Navy SEAL. En 2009, lors de sa première mission, Cassidy est devenu la 500e personne à se lancer dans l'espace. Les deux coéquipiers américains de Cassidy, Hurley et Behnken, ont marqué l'histoire en devenant les premiers astronautes américains à se lancer sur une fusée commerciale et un vaisseau spatial. Les deux sont arrivés à la station spatiale à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX le 31 mai. « Comme votre balade, Doug et Bob, le véhicule SpaceX, [the Limiting Factor] a été conçu pour être réutilisable. C'est le seul vaisseau qui a été descendu au Challenger Deep plus d'une fois « , a déclaré Vescovo. » Félicitations donc pour votre incroyable voyage sur le Dragon. « « Merci pour cela, Victor, » répondit Behnken. « Doug et moi sommes vraiment ravis de notre mission en tant que première, mais la possibilité de faire réutiliser le véhicule trois, quatre et plusieurs fois est une réalisation exceptionnelle, une réussite que l'équipe SpaceX espère accomplir également. »

La capsule Crew Dragon a été conçue par SpaceX pour se lancer en orbite cinq fois.

Au moment de l’appel de l’espace à la mer, le facteur limitant était descendu au Challenger Deep à quatre reprises au cours de deux expéditions en 2019 et 2020. À partir du dimanche 21 juin, il avait effectué trois descentes supplémentaires, dont plonge avec Vanessa O’Brien, qui a également sommé le mont Everest, et Kelly Walsh, le fils de Don Walsh, l’une des deux premières personnes à atteindre Challenger Deep en 1960.

« Le nombre de personnes qui ont plongé au point le plus profond de l’océan est finalement égal au nombre de personnes qui ont marché sur la Lune – 12. Cela n’a pris que 51 ans », a déclaré Sullivan dans un post ultérieur sur les réseaux sociaux.

Vescovo a plaisanté avec Behnken et Hurley que le PDG de SpaceX, Elon Musk, pourrait ajouter à ce nombre.

« Dites certainement à votre patron s’il me donne un tour dans le sien, je lui ferai un tour dans le mien », a déclaré Vescovo, qui a souscrit à la construction du facteur limitant de plusieurs millions de dollars par Triton Submarines et a financé les plongées actuelles menées par EYOS Expeditions et son propre Caladan Oceanic.

« Oui, tout comme vous y avez fait allusion, c’est au-dessus de notre niveau de salaire qui obtient un trajet », a répondu Behnken.

Sullivan a également comparé sa balade submersible à un voyage sur une fusée.

« C’est comme avoir un engin qui peut faire des voyages quotidiens sur la lune compte tenu de l’exotisme et de l’impossibilité de se rendre jusqu’à Challenger Deep dans toute l’histoire », a-t-elle déclaré.

Plus qu’un simple voyage touristique, la plongée de Sullivan et Vescovo faisait partie d’une série d’excursions scientifiques pour sonder Challenger Deep et cartographier la zone économique exclusive des États-Unis à la demande de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l’agence fédérale que Sullivan avait précédemment. dirigé en tant que 10e administrateur de 2014 à 2017.

« Félicitations pour vos réalisations scientifiques dans les profondeurs sous-marines alors que nous essayons d’accomplir la même chose sur la Station spatiale internationale », a déclaré Behnken. « Doug et moi avons pu arriver ici et ajouter, je suppose, peut-être deux personnes travaillant, aidant entre nous deux les mains aidantes de Chris pour maintenir la station spatiale en fonctionnement, à la fois pour accomplir la science, mais aussi pour nous soutenir sur planche. »

Sullivan a étendu les similitudes entre son expérience d’astronaute et sa réussite en tant qu’aquanaute en ayant un patch de mission pour sa plongée (avec le slogan, « La fille la plus verticale du monde »). Elle a également été la première personne à porter un badge pour signifier avoir atteint « plus de 10 km » de profondeur que l’artiste de timbres spatiaux Tim Gagnon a dessiné les emblèmes « Mach 25 » de la NASA décernés aux astronautes après leur retour de l’orbite terrestre.

Bien que rare, Sullivan n’était pas le premier astronaute-aquanaute à appeler des astronautes.

En 1965, les coéquipiers de Gemini 5, Gordon Cooper et Pete Conrad, ont brièvement discuté avec l’astronaute de Mercury Scott Carpenter, qui à l’époque se trouvait à bord de l’habitat sous-marin expérimental SEALAB II de la Marine américaine, à 62 mètres au large des côtes du sud de la Californie. Quatre décennies plus tard, des astronautes à bord de la Station spatiale internationale se sont connectés avec des astronautes-aquanautes effectuant une mission NEEMO (NASA Extreme Environment Mission Operations) sur le laboratoire sous-marin Aquarius à 62 pieds (18 m) sous la surface au large des côtes de la Floride.

Sullivan et les membres de l’équipage de l’Expédition 63 ont conclu leur propre appel interurbain avec un accord de se rencontrer à l’avenir pour discuter davantage de leurs expériences.

« Peut-être qu’un jour nous pourrons nous rencontrer et en parler quelque part au milieu de la mer profonde ou [on] la Station spatiale internationale en orbite terrestre basse « , a déclaré Behnken.

« C’est une affaire! » dit Sullivan. « Je vais acheter la première bière, vous achetez la seconde. »