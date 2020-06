Katherine Williams-Dunning, fille du chanteur country Hank Williams Jr., tuée dans un accident de voiture

Photo: Christopher Polk / Getty Images pour dcp

Katherine Williams-Dunning, fille de la star de la musique country Hank Williams Jr. et petite-fille de la légende du country Hank Williams, est décédée ce week-end à l’âge de 27 ans. Panneau d’affichage, Williams-Dunning et son mari Tyler Dunning ont eu un accident impliquant un seul véhicule samedi soir, ce qui a provoqué le renversement de sa Chevrolet Tahoe 2007 sur une route du comté de Henry, au Tennessee. La patrouille routière du Tennessee a confirmé plus tard sa mort. Tyler Dunning a survécu après avoir été transporté par avion à l’hôpital, mais aucune information n’est encore disponible sur son état.

« Je n’ai pas de mots. Vendredi matin, j’ai incité la famille à prendre cette photo et je ne savais pas que ce serait la dernière avec ma précieuse petite sœur Katie », a écrit la sœur de Williams-Dunning, la chanteuse Holly Williams, dans un article Instagram dimanche. «Tout ce dont nous avons besoin, c’est de prières. Mon papa. Mon petit frère. Le mari de Katie (il est éveillé et il ne répond pas encore à l’étendue des blessures). Ma nièce et neveu. Sa maman. La famille Dunning. Nous tous. »