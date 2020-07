Katherine Langford parle d’être coupée de Avengers Endgame!

Katherine Langford parle de sa scène coupée de Avengers Endgame

Dans une récente interview, Katharine Langford a parlé de sa cinématique dans la franchise à succès Marvel Avengers Endgame. L’un des plus grands records de tous les temps, Avengers Endgame a été diffusé le 26 avril 2019.

De nombreuses personnalités notables faisaient partie de cette franchise comme Chris Evans, Chris Hemsworth, Robert Downey. Jr, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo et bien d’autres. Nous nous souvenons tous clairement de la scène où Tony Stark, joué par Robert Downey. Jr claque des doigts, et c’est la fin de Thanos.

Détails sur Katherine Langford Cut Scene

Il a été révélé dans la version étendue du Fin du jeu qui a été publié sur Disney Hotstar, que Katharine Langford a joué le rôle de Morgan Stark adulte. Quand Tony prend une photo, il désire voir sa fille dans le futur, qu’elle survit ou non. Morgan apparaît, lui assurant qu’elle vit et que son sacrifice a servi.

Mais cette scène n’a pas été ajoutée au film lors de sa sortie en salles. Interrogée à ce sujet à Katharine Langford, elle répond gracieusement qu’elle est reconnaissante de pouvoir faire partie de la franchise. Elle a continué, que pour être coupée d’une scène, elle doit jouer dans cette franchise. Et elle est heureuse de pouvoir jouer dans le film même si son rôle n’a pas été ajouté. Elle compte tout comme une expérience. Interrogée sur ses projets futurs, si elle veut faire partie de MCU. À cela, elle a dit que ce serait très bien qu’elle ait la chance de travailler à nouveau.

Il n’y a aucune garantie si MCU l’aiderait à devenir la future Morgan Stark ou non. Mais même si un nouveau casting est pris, au moins nous savons maintenant qui a été le premier Morgan Stark. En attendant d’autres mises à jour, espérons que nous pourrons voir le 13 raisons pour lesquelles star dans l’univers Marvel. Elle est l’une des jeunes célébrités les plus remarquables d’aujourd’hui et a une assez bonne base de fans.