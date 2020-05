Katee Sackhoff rejoint The Mandalorian season 2! – Africadaidly

Katee Sackhoff, la favorite de «Battlestar Gallactica», donne vie à sa version de Bo-Katan Kryze, une guerrière mandalorienne qu’elle a exprimée dans les séries animées «Star Wars: The Clone Wars» et «Star Wars Rebels»!

L’actrice a été confirmée par Slash Film pour jouer le personnage dans la deuxième saison à venir de « The Mandalorian », qui est actuellement en post-production.

Selon le rapport:

Bo-Katan est apparu pour la première fois dans la saison 4 de la série animée Star Wars Star Wars: The Clone Wars. Le personnage était un guerrier mandalorien – un lieutenant du groupe dissident radical Death Watch, commandant en second du chef du groupe, Pre Vizsla. Lorsque Maul a pris possession du Darksaber, exécuté Vizla et pris le trône de Mandalore, Bo-Katan a refusé d’accepter l’étranger comme son nouveau chef. Elle a joué un rôle déterminant dans le recrutement des Jedi et de la République pour assiéger Mandalore et évincer Maul. Plus tard dans Star Wars Rebels, Sabine Wren a choisi de passer la tristement célèbre arme à Bo-Katan, croyant qu’elle pourrait unir les clans mandaloriens.

La semaine dernière, Temuera Morrison a été confirmé pour jouer avec Boba Fett.

