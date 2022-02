Kate Middleton : pourquoi la duchesse de Cambridge est si populaire ?

Kate Middleton a réussi à devenir l’une des figures de familles royales les plus aimées. La duchesse de Cambridge a réussi à se faire aimer de tous grâce au naturel et à la spontanéité dont elle fait preuve dans chacune de ses apparitions publiques.

Qu’il s’agisse de s’habiller en survêtement et bijoux pour jouer au rugby ou de montrer ses talents de pianiste, l’épouse du prince William n’hésite pas à montrer toutes ses facettes. Elle a même osé faire une apparition publique dans une émission de télévision en tant que « conteuse ».

Lors de sa visite au Danemark, Kate Middleton a une fois de plus conquis tout le monde avec son charisme et elle a même osé… glisser d’un toboggan ! La Duchesse a fait ce voyage sans la compagnie de son mari. Pendant les deux jours qu’elle passe dans ce pays, elle espère promouvoir son travail avec le Centre de la Fondation royale pour la petite enfance, un projet avec lequel elle tente d’empêcher les enfants de souffrir pendant leurs années de vie. Sans aucun doute, un beau geste par lequel elle a une fois de plus montré son côté le plus solidaire.

Coup d’oeil sur la carrière de l’épouse du Prince William

En outre, l’épouse du prince William a également visité l’université de Copenhague, où elle s’est intéressée au projet de santé mentale des enfants de Copenhague et a pu faire connaissance avec le projet de compréhension des bébés au musée des enfants. Lors de cet événement, il s’est entretenu avec certains des nouveaux parents présents et a démontré une fois de plus son habileté avec les petits. Vous serez peut-être également intéressé par la vie du Prince William en images.

D’autre part, au cours de son voyage, elle a également visité le jardin d’enfants de Copenhague, où elle a partagé beaucoup de rires avec toutes les personnes présentes et a même plaisanté… en louchant ! Nous vous présentons ci-dessous les moments forts de cette visite, en vous montrant les preuves qui expliquent pourquoi elle est si aimée, et pourquoi elle est l’une des » royales » qui triomphe avec ses tenues.

S’occuper des autres

La Duchesse s’est rendue au Danemark pour visiter le projet de santé mentale des enfants à Copenhague. Là, elle a pu voir le projet de compression de son bébé au musée des enfants de Frederiksberg, où elle a une nouvelle fois fait preuve d’empathie.

Kate Middleton a eu une discussion animée avec certains des nouveaux parents qui bénéficient de ce programme, montrant ainsi son intérêt pour cette question.

Toujours avec le sourire

La duchesse a l’habitude de toujours afficher un large sourire à chaque événement public auquel elle participe, propageant ainsi sa joie au reste des personnes présentes.

Elle montre son côté le plus drôle en descendant un toboggan.

L’épouse du duc de Cambridge n’hésite pas à montrer son côté plus enfantin en descendant un toboggan, chose qu’elle semble s’amuser à faire et avec laquelle elle a une fois de plus montré son naturel.

Elle triomphe à nouveau avec son look

Lors de sa visite au Danemark, la duchesse a une fois de plus conquis tout le monde avec son look, portant une veste rouge Zara qui lui va à merveille et qu’elle a combinée avec une chemise blanche et un pantalon noir.

Entourée de tout le monde

Son charisme a fait d’elle l’une des « royales » les plus aimées et c’est pourquoi il est courant de voir comment certains citoyens n’hésitent pas à la recevoir avec des cadeaux tels que de belles fleurs qu’elle n’hésite pas à prendre en montrant sa profonde gratitude.

La duchesse ne se contente pas de venir voir le travail des autres, elle s’implique et essaie de faire partie de ces derniers afin de mieux comprendre leur travail.

Ses gestes les plus drôles

Kate Middleton adore être entourée d’enfants et n’hésite pas à faire ressortir son côté le plus drôle, peu importe comment elle va apparaître sur les photos. A tel point qu’elle est allée jusqu’à croiser les yeux pour faire rire les petits.

Elle n’hésite pas à retrousser ses manches

À chaque événement public auquel Kate Middleton assiste, elle montre une nouvelle facette d’elle-même en s’impliquant dans le travail effectué par les différentes organisations qu’elle visite et en essayant de réaliser certaines des tâches qu’elle doit accomplir pour montrer son implication.