Kate Middleton affirme que les soins aux enfants de moins de 5 ans sont essentiels pour «  la société que nous deviendrons  », comme elle révèle une enquête sur la petite enfance

La duchesse de Cambridge a dévoilé les résultats de la plus grande enquête britannique sur les premières années, révélant que de nombreuses personnes ne reconnaissent pas l’importance cruciale des cinq premières années de la vie d’un enfant. La duchesse a fait de la petite enfance l’une de ses principales priorités ces dernières années, en examinant à quel point les expériences difficiles dans l’enfance sont souvent à l’origine de défis sociaux. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale En janvier, elle a demandé au grand public son avis sur la petite enfance. L’enquête «5 grandes questions sur les moins de cinq ans», commandée par la Fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge et menée par Ipsos Mori, a reçu plus d’un demi-million de réponses. «Facteurs de protection» Le prince William et Kate Middleton parlent aux volontaires de crise sur Zoom (Photo: Kensington Palace / Getty) Lors d’un discours en ligne vendredi pour discuter de la recherche, la duchesse devrait dire: «Au cours de la dernière décennie, j’ai rencontré des gens venant de tous les horizons de la vie. «J’ai vu que des expériences telles que l’itinérance, la toxicomanie et une mauvaise santé mentale sont souvent ancrées dans une enfance difficile. «Mais j’ai aussi vu comment des facteurs de protection positifs dans les premières années peuvent jouer un rôle crucial dans la formation de notre avenir… Les premières années ne concernent pas simplement la façon dont nous élevons nos enfants. Ils concernent en fait la façon dont nous élevons la prochaine génération d’adultes. «Ils parlent de la société que nous deviendrons.» L’enquête a révélé que si 98% des personnes accordent une importance au moins égale au rôle de l’éducation et à la nature sur les résultats d’un enfant, seule une personne sur quatre (24%) reconnaît l’importance spécifique des cinq premières années pour santé et bonheur à vie. Quatre-vingt-dix pour cent des personnes considèrent la santé mentale des parents comme essentielle au développement d’un enfant, mais seulement 10 pour cent des parents ont mentionné avoir pris le temps de veiller à leur propre bien-être lorsqu’on leur a demandé comment ils s’étaient préparés à l’arrivée de leur bébé. Plus d’un tiers des parents (37%) s’attendent à ce que la pandémie de coronavirus ait un impact négatif sur leur bien-être mental à long terme. Solitude parentale Soixante-dix pour cent des parents se sentent jugés par les autres et, parmi ces parents, près de la moitié estiment que cela a un impact négatif sur leur santé mentale. L’enquête a également révélé que la solitude des parents avait considérablement augmenté, passant de 38% avant la pandémie à 63%, les parents étant coupés de leurs amis et de leur famille. Et si 40% des parents estiment que le soutien communautaire s’est accru pendant la pandémie, les parents des zones les plus défavorisées sont moins susceptibles d’avoir bénéficié de ce soutien accru (33%) qu’ailleurs. La duchesse devrait annoncer des plans pour aider à élever l’importance de la petite enfance l’année prochaine.