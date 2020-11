Kate Mara: Heath Ledger m’a pris sous son aile

2020-11-13 23:00:03

Kate Mara dit que le regretté acteur Heath Ledger l’a prise «sous son aile» lorsqu’ils ont tourné ensemble «Brokeback Mountain» en 2005.

Kate Mara dit que Heath Ledger l’a prise «sous son aile» lorsqu’ils ont tourné ensemble «Brokeback Mountain».

L’actrice de 37 ans n’avait que 19 ans lorsqu’elle a décroché un rôle dans le film à succès de 2005 en tant que fille du personnage de Heath, même si l’acteur décédé n’avait que quelques années de plus que Kate à l’époque.

Et maintenant, Kate a expliqué que malgré leur âge proche, Heath – qui est décédé d’une surdose accidentelle de médicaments sur ordonnance en 2008 à l’âge de 28 ans – était protectrice sur elle et l’aidait à lui montrer les ficelles de l’industrie.

Elle a expliqué lors d’une apparition sur «Watch What Happens Live»: «J’avais 19 ans, mais il n’avait que quelques années de plus que moi. C’était assez fou. Mais c’était la chose la plus douce. Toute cette expérience était vraiment incroyable.

«Même s’il n’avait que quelques années de plus, il m’a vraiment pris sous son aile, car je n’avais pas beaucoup travaillé. C’était vraiment spécial.

Heath était un membre bien-aimé de la communauté hollywoodienne et, plus tôt cette année, Jake Gyllenhaal, la star de Brokeback Mountain, s’est ouverte sur la manière prudente dont son défunt ami avait abordé le scénario LGBTQ de leur film oscarisé.

Il a déclaré en avril: «Je me souviens qu’ils voulaient faire une ouverture pour les Oscars cette année-là, ce qui en plaisantait en quelque sorte. Et Heath a refusé. J’étais en quelque sorte à l’époque, « Oh, OK … peu importe. » Je suis toujours comme: tout est amusant. Et Heath a dit: « Ce n’est pas une blague pour moi – je ne veux pas faire de blagues à ce sujet. » »

Et plus d’une décennie après la sortie du film, Jake a toujours du mal à accepter l’impact de la production emblématique sur ses fans.

Il a ajouté: «Quand nous avons fait ‘Brokeback Mountain’, je me suis dit ‘Whoa, qu’est-ce qui se passe?’ C’est un niveau de concentration et d’attention qui touche un certain nerf et vous vous dites: «C’est plus grand que moi». Je comprends ce que c’est mais ce petit film que nous avons fait et qui comptait tant pour nous n’est plus le nôtre. C’est le monde. »

Mots clés: Kate Mara, Heath Ledger, retour au flux