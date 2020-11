Kate Mara explique pourquoi elle a joué un si petit rôle d’Iron Man 2 face à Robert Downey Jr

Il y a beaucoup de trajectoires différentes à suivre si vous essayez d’établir une carrière à Hollywood. Certains acteurs semblent percer assez rapidement, tandis que d’autres mettent un peu plus de temps à se constituer une présence. Kate Mara a fait ce dernier, en apparaissant dans des rôles plus petits dans des films et des émissions de télévision au fil du temps. Un de ces rôles se trouvait juste à l’écran, quoique brièvement, avec Robert Downey Jr. dans l’un des plus grands films de 2010, L’homme de fer 2 – et elle a récemment révélé exactement pourquoi elle avait choisi de faire ce mouvement particulier.