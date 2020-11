Kate Mara d’un enseignant met en garde les téléspectateurs contre un drame «  inconfortable  »

2020-11-11 09:00:04

Kate Mara a averti les téléspectateurs qu’ils «se sentiraient mal à l’aise» en regardant «A Teacher».

L’actrice de 37 ans s’est ouverte sur le nouveau drame FX – qui suit un professeur de lycée qui a une relation sexuelle avec un élève de 17 ans Eric (Nick Robinson) – et elle a admis que l’émission n’était pas un » montre super facile « .

Elle a déclaré à The Wrap: « Certaines personnes vont certainement se sentir mal à l’aise en regardant l’émission …

« [It] n’était pas quelque chose que nous avons fait en pensant que ce serait une montre super facile. Confortable n’est pas le mot que nous recherchions.

Kate a expliqué qu’elle était attirée par regarder des programmes qui la mettaient en colère, notant « Les Sopranos » comme exemple de quelque chose qu’elle aimait malgré le côté horrible.

Elle a ajouté: «Je dirais que les émissions qui m’attirent le plus et qui m’émerveillent sont celles qui me mettent un peu mal à l’aise ou très mal à l’aise.

«Regarder ‘The Sopranos’ n’était pas forcément confortable pour moi parce qu’il y a tellement de meurtres et tout ce genre de choses.

« Donc pour moi en tant qu’acteur et en tant que spectateur, ce n’est pas quelque chose qui me fait peur, vous savez ce que je dis? Mais ce n’est pas une histoire que nous cherchions à raconter pour que les gens se sentent bien.

« C’est une histoire importante à raconter afin d’entamer la conversation sur la fréquence de ce type d’agression sexuelle. C’était donc plus l’objectif. »

Kate a récemment révélé comment elle et sa co-star de 25 ans discutaient de leurs personnages avant de filmer les scènes gênantes.

Elle a déclaré: «Nous avons eu quelques semaines de répétition où nous avons pu discuter de la dynamique de nos personnages et nous assurer que tout le monde était sur la même longueur d’onde avec les scènes difficiles que nous allions tourner.

« Je me suis toujours senti très à l’aise avec Nick et très confiant en lui, ce qui a rendu les scènes émotionnelles plus faciles à gérer. »

L’ancienne star de «House of Cards» a également expliqué comment elle et Nick utilisaient l’humour pour traverser les scènes d’amour.

Kate a révélé: « Nous avons ri tout au long de beaucoup de scènes inconfortables qui ont rendu les choses plus gérables. »

