Kate Mara considère les quatre fantastiques comme l’une des «  expériences horribles  » de sa carrière

Les quatre Fantastiques était une production troublée. Il ne fait aucun doute que le réalisateur Josh Trank a quitté le projet et que la 20th Century Fox a commandé des reprises apparemment importantes. Le buzz négatif et les pires critiques que ces événements ont générés ont fait que le film s’est effondré au box-office. Pourtant, ce sont les rapports qui sont venus plus tard d’un environnement de travail toxique, y compris la façon dont Kate Mara aurait été traitée par Trank, qui ont le plus terni Les quatre Fantastiquesla réputation de.

Mara a récemment parlé de l’expérience négative en question avec Magazine Emmy (via Collisionneur), citant Les quatre Fantastiques comme l’une des deux pires expériences qu’elle a eues avec les réalisateurs.

«J’ai eu une expérience horrible sur Les quatre Fantastiques», A déclaré Mara. «Je n’en ai jamais parlé auparavant. J’en ai épousé une de mes co-stars, donc je ne regrette pas du tout d’avoir fait le film. Mais est-ce que j’aurais aimé avoir répondu différemment à certaines choses? Oui définitivement. »

L’acteur a poursuivi en notant qu’après que le mouvement #MeToo ait apporté un compte rendu indispensable à Hollywood et à toutes les autres industries, elle s’est retournée sur ses expériences passées, y compris Les quatre Fantastiques et un deuxième film sans nom, avec une nouvelle conscience de ce qu’elle a vécu et de ce qu’elle ne tolérera plus.

