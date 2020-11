Kate Mara a passé un moment «  horrible  » à faire Fantastic Four

Pomax Plat À Four Galet rond

Un plat pratique et élégant. Aussi bien pratique qu'esthétique, le plat Galet passe au four et revêt l'élégance du grès. De plus, il est équipé de deux poignées intégrées qui assurent sa prise en main. Habillé d'une teinte grise/beige, c'est un ustensile universel. # Pomax # GALET - plat à four - grès - DIA