Kate Hudson «  sur la lune  » en tant que frère Wyatt Russell doit être papa pour la première fois

Kate Hudson a le sentiment « sur la lune » que son demi-frère Wyatt Russell va devenir père pour la première fois.

L’actrice de 41 ans est « sur la lune » à la perspective de redevenir tante, suite à l’annonce que Wyatt – dont les parents sont Kurt Russell et Goldie Hawn – et sa femme Meredith Hagner attendent leur premier enfant ensemble.

Kate a écrit sur Instagram: « Célébrer notre prochain membre de la famille aujourd’hui. D’abord pour mon frère Wy et @merediththeweasel Nous sommes aux anges et nous avons hâte !!!! (sic) »

L’actrice de « Comment perdre un mec en 10 jours » a partagé une photo d’elle-même en train de planter un baiser sur la bosse de bébé de Meredith.

À l’arrière-plan de la photo, des ballons épelaient «Bébé».

Plusieurs stars se sont rendues sur Instagram pour féliciter l’acteur Wyatt de ’22 Jump Street ‘et l’actrice de’ Strangers ‘Meredith, dont Amy Schumer.

Elle a écrit: « Ahhhhhhhh (sic) »

Wyatt est l’oncle des trois enfants de Kate, Ryder, 16 ans, Bingham, neuf ans et sa fille Rani, âgée de deux ans.

Et Kate et Wyatt sont la tante et l’oncle des fils de leur frère Oliver Hudson, Wilder, 13 ans, Bohdi, 10 ans, et sa fille Rio, âgée de sept ans.

Wyatt a précédemment admis qu’il essayait de passer autant de «temps de qualité» avec ses nièces et neveux que possible.

Il a dit: « Nous pouvons partir en vacances et tout cet été et pouvoir nous voir et sortir ensemble. C’est agréable.

« C’est drôle – de 35 à 37 ans, rien ne change à part les 12 à 14 ans, beaucoup de changements donc vous voulez être là autant que possible. J’essaie juste de passer autant de temps de qualité avec eux que possible. »

Wyatt et Meredith se sont rencontrés sur le tournage du film comique de 2016 ‘Folk Hero & Funny Guy’.

